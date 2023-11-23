Депутаты отказались отменить транспортный налог для ветеранов боевых действий

Транспортный комитет нижегородского заксобрания единогласно отказался подержать инициативу фракции КПРФ и освободить от уплаты транспортного налога технику, принадлежащую всем ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках, не только участникам СВО и мобилизованным. Коммунисты предложили установить льготу для владельцев автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с., мотоциклов с двигателями до 36 л. с. и моторных лодок с двигателями до 30 л. с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутат-коммунист Роман Кабешев заметил, что региональные льготы только участникам СВО «разделяют» ветеранов боевых действий, которых с каждым годом становится меньше.

Представители правительства Нижегородской области оценили выпадающие доходы от предоставления льготы по транспортному налогу всем ветеранам в 109 млн руб. По их словам, взять эти средства негде.

Некоторые депутаты предложили вернуться к обсуждению льгот для ветеранов боевых действий «после победы» или обратиться к федеральному законодателю за установлением общероссийских льгот.

Андрей Репин