Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутаты отказались отменить транспортный налог для ветеранов боевых действий

Транспортный комитет нижегородского заксобрания единогласно отказался подержать инициативу фракции КПРФ и освободить от уплаты транспортного налога технику, принадлежащую всем ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках, не только участникам СВО и мобилизованным. Коммунисты предложили установить льготу для владельцев автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с., мотоциклов с двигателями до 36 л. с. и моторных лодок с двигателями до 30 л. с.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутат-коммунист Роман Кабешев заметил, что региональные льготы только участникам СВО «разделяют» ветеранов боевых действий, которых с каждым годом становится меньше.

Представители правительства Нижегородской области оценили выпадающие доходы от предоставления льготы по транспортному налогу всем ветеранам в 109 млн руб. По их словам, взять эти средства негде.

Некоторые депутаты предложили вернуться к обсуждению льгот для ветеранов боевых действий «после победы» или обратиться к федеральному законодателю за установлением общероссийских льгот.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...