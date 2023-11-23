Кроссовер «Москвич 8» планируют представить к концу 2024 года

Презентация нового кроссовера «Москвич 8» D-класса состоится ближе к концу 2024 года, сообщил директор автозавода по его производству Олег Масляков «РИА Новости». Никаких подробностей о новинке он не привел.

Господин Масляков рассказал, что завод сейчас сконцентрирован на развитии российского рынка. Вопрос об экспорте будет рассматриваться после того, как будут завершены «основные этапы по формированию дилерской сети и настройке производства». Планируется, что в 2024 году будет произведено около 50 тыс. автомобилей.

Автозавод «Москвич» работает на базе бывшего завода «Рено Россия». Французский автоконцерн Renault передал его правительству Москвы в мае 2022 года после ухода из России. Сейчас 50% принадлежат КамАЗу. Выпускаются городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3e» и седан «Москвич 6». Все они являются перелицованными версиями китайских машин.

Леонид Уварчев