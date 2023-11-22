Воронежская и Белгородская области вошли в число лидеров по автокредитованию

В октябре 2023 года в Воронежской области выдали 1 486 кредитов на покупку автомобилей — это на 1,4% больше, чем в предыдущем месяце (1 466 кредитов). В результате регион занял 15-е место по объему автокредитования в стране, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Белгородская область заняла 27-е место — в регионе в октябре выдали 933 кредита, на 5,4% больше, чем в сентябре (885 кредитов). Другие регионы Черноземья в опубликованный НБКИ топ-30 не вошли.

Всего в России за этот же период было выдано 79,4 тыс. автокредитов, что на 4,2% меньше, чем в сентябре 2023 (82,9 тыс. ед.). Больше всего автокредитов выдали в Москве (5,18 тыс. ед.), Московской области (4,54 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (4,04 тыс. ед.). При этом количество выданных кредитов на покупку машины сильно сократилось в 30-ти регионах страны, среди которых больше всего в Омской области (-14,1%), Красноярском крае (-11,3%) и Свердловской области (-8,3%).

«Выдача автокредитов снижается третий месяц подряд после непрерывного роста в первой половине текущего года. Вероятнее всего, это свидетельствует о некоторой стабилизации на рынке автокредитования. В целом по сравнению с прошлым годом число выданных автокредитов в 2023 году растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года госпрограммы льготного автокредитования»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Егор Якимов