Правительство Швейцарии одобрило продажу 25 танков Leopard 2 Германии

Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил продажу 25 танков Leopard 2 Германии. Согласно сообщению на сайте правительства, Берлин обязался не передавать их странам, которые не являются членами НАТО или Евросоюза, в том числе Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Федеральный совет одобрил заявку на экспорт 25 основных боевых танков Leopard 2 A4 их первоначальному производителю, компании Rheinmetall Landsysteme GmbH в Германии. Германия обязалась не отправлять танки на Украину и дала заверения, что они останутся либо в стране, либо у НАТО, либо у ее партнеров по ЕС»,— говорится в сообщении.

Швейцарская армия имеет сейчас на вооружении 134 танка Leopard 2, которые были модернизированы в рамках программы 2006 года. Но страна также располагает стратегическим резервом, сохраняя в полном порядке 96 Leopard 2, не прошедших модернизацию, однако остающихся на ходу. Именно из этого запаса будут взяты танки, которые передадут в Германию.

В конце сентября Совет кантонов Швейцарии после длительных обсуждений окончательно одобрил продажу Германии 25 снятых с вооружения танков Leopard 2. Согласие на это Берн долго не давал, опасаясь нарушить нейтралитет страны.

С 1815 года Швейцария держит статус постоянного нейтралитета. В рамках законодательства страна не имеет права прямо или косвенно отправлять оружие странам, участвующим в боевых действиях. Власти Германии допускали, что могут отказаться от закупки швейцарской военной техники, поскольку ее запрещено реэкспортировать.

Подробнее — в материале «Ъ» «Швейцария выпускает Leopard».

Милена Костерева