В Новосибирске спрос на покупку бизнеса по обслуживанию автомобилей вырос на 43%

По итогам девяти месяцев 2023 года спрос на покупку готового бизнеса в сфере ремонта и обслуживания автомобиля в Новосибирске увеличился на 43% к аналогичному периоду прошлого года. Годом ранее (в период с января по сентябрь 2022 года) рост спроса составил +24% к тому же периоду 2021 года, подсчитали аналитики «Авито».

Новосибирск занял третье место в рейтинге городов по темпам роста спроса на покупку бизнеса в сфере обслуживания автомобилей. По статистике Авито, основной спрос в Новосибирске в 2023 году формируют детейлинг-студии (рост спроса +67% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года) при фактически нулевой динамике годом ранее.

Ещё одним лидером по темпам прироста в Сибири стал Красноярск, где динамика в этот же период составила 54%.

«Последние два года мы видим устойчивый рост интереса предпринимателей к покупке бизнесов в отраслях, связанных со сферой обслуживания, в частности, ремонтом и обслуживанием автомобилей. На фундаментальном уровне сокращение доступности и увеличение срока поставок оригинальных комплектующих производителями европейских и японских марок на российских рынок и их замена аналоговыми автозапчастями привели к тому, что автовладельцы все чаще стали отказываться от обслуживания автомобилей у официальных дилеров в пользу отдельных несетевых профессиональных мастерских», - прокомментировал руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский.

В целом по России спрос на покупку компаний, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобилей, составил 34% в январе-сентябре 2023 года к аналогичному периоду прошлого года и +23% в январе-сентябре 2022 года (к тому же периоду 21 года).

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Лолита Белова