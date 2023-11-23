У стресса женское лицо

Аналитики KPMG зафиксировали всплеск стресса среди женщин-руководителей за последний год — напряженность растет из-за увеличения рабочих нагрузок, говорят опрошенные в США топ-менеджеры. На российском рынке труда аналогичные тенденции: с 2022 года уровень неопределенности остается высоким, управленцам приходится постоянно решать новые задачи и адаптироваться к меняющимся условиям. Впрочем, эксперты верят в потенциал российских руководительниц, оценивая их способность к адаптации выше, чем у коллег-мужчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Уровень стресса на работе у женщин-руководителей за последний год значительно вырос, следует из отчета Саммита женского лидерства KPMG за 2023 год. В исследовании «Продвигая будущее женщин в бизнесе» приняли участие более 1,5 тыс. женщин—руководителей крупнейших компаний США. Опрос показал, что 91% женщин отмечают резкий рост напряженности по сравнению с допандемийными уровнями.

Стресс и тревогу усиливают экономическая неопределенность и волатильность рынка, пишут авторы отчета. В числе триггеров — рост инфляции, геополитическая напряженность, нехватка квалифицированной рабочей силы. «Компании пытаются развивать гибкие формы занятости, привлекать и сохранять таланты, использовать технологии для поддержки инноваций и новых форматов работы. Все это оказало значительное давление»,— отмечают аналитики КПМГ.

Семь из десяти женщин-руководителей объяснили рост напряженности на работе увеличением нагрузки и ожиданий больших результатов при меньших ресурсах. В результате каждая третья женщина задумывалась об уходе с работы или о понижении в должности из-за ухудшения самочувствия. Впрочем, в ответ на вызовы женщины стали внимательнее относиться к собственному психическому здоровью и благополучию команды.

По данным КПМГ, 87% женщин-руководителей специально выделяют время для ухода за собой. Пока чуть более половины опрошенных устанавливают границы между рабочим и личным временем и отдают приоритет отдыху вне офиса, призывая команды следовать их примеру. Стремление быть на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю чревато негативными последствиями. Опрошенные топ-менеджеры говорят, что перерывы помогают им повысить эффективность, будь то небольшие паузы, найденные за счет сокращения времени встреч, телефонных звонков и писем, так и полноценный отпуск. Выполнение семейных обязанностей, связанных с уходом за ребенком или другими родственниками, рассматривается при этом как полезная смена деятельности. Среди способов поддержания благополучия — сбалансированное питание, физические упражнения и достаточный сон. Более половины женщин-руководителей стараются придерживаться этих привычек: 69% респондентов отдают предпочтение физическим упражнениям, 81% следят за качеством сна.

Впрочем, женщины-руководители должны следить не только за собственным состоянием, но и помогать справляться со стрессом своим работникам — о таких обязанностях сообщили 58% респондентов. Большинство женщин-руководителей поддерживают сотрудников, проявляя искренность и сочувствие, собственным примером показывают необходимость выстраивания границ и расставляют приоритеты во времени. При этом 71% женщин посчитали, что организациям нужно делать больше для руководителей, которые поддерживают психическое здоровье и благополучие своих сотрудников.

Причин для стресса в российских компаниях не меньше, чем в американских, хотя у них иные причины. После начала военной операции топ-менеджеры столкнулись с санкционным шоком и необходимостью адаптироваться к постоянно меняющимся условиям на рынке. «Процессы, которые начались еще во время пандемии, усилились геополитическими событиями, и запредельный уровень неопределенности не помогает. Идет большое эмоциональное давление из-за уровня сложности и возросшего числа задач со многими неизвестными, необходимости удерживать бизнес на плаву»,— говорит управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина.

С 2022 года у управленцев практически не было возможности выдохнуть: количество работы выросло, уровень неопределенности тоже, каждый день — новые обстоятельства, добавляет управляющий партнер консалтинговой компании RusPartners Дина Акимова. Впрочем, в RosExpert напоминают, что стресс в российской действительности стал привычным, поэтому многие российские женщины более устойчивы к нему. «Последние 30 лет жизнь, экономика и политика постоянно подкидывали нам задачки, которые тренировали устойчивость. Мы больше способны к адаптации по сравнению с международными коллегами»,— отмечает Оксана Морсина.

Тем не менее портрет лидера в последние годы изменился: в 2023 году они ориентированы на результат, хорошо погружены в разные аспекты деятельности компании, находятся в близком контакте с командой. «Это своеобразные "атланты", которые на своих плечах удерживают бизнес благодаря своим личным качествам. Но длительное пребывание в состоянии стресса не проходит даром: все чаще и чаще мы сталкиваемся с тем, что команды выгорают, и с этим необходимо что-то делать»,— поясняет Оксана Морсина.

Требования к управленцам выросли: теперь важны не только профессиональные, но и личные качества. «Раньше гендиректору могли многое простить, теперь комфорт команды в приоритете. Стабильность и эффективность работы зависят от CEO: он или она должны стать эмоциональной ролевой моделью, придумывать форматы для здоровой коммуникации внутри коллектива»,— рассказывает Дина Акимова. По мнению Дины Акимовой, именно гендиректор оказался в наиболее уязвимой позиции. «Если у команды есть возможность прийти за помощью и поддержкой к гендиректору или к HR-специалисту, воспользоваться корпоративными программами борьбы со стрессом, то гендиректор не может быть полностью откровенен с подчиненными, то же самое касается и руководства над ним — акционеров»,— объясняет она.

Рост требований к управленцам объясняется нехваткой специалистов на рынке и оказывает дополнительное давление на руководителей. «Компаниям важно дать поддержку сотрудникам, чтобы сохранить рабочие коллективы, не дать выгореть талантам. Для работодателей это своего рода гарантия устойчивости бизнеса в условиях кадрового голода»,— говорит Оксана Морсина.

Как результат в компаниях растет запрос на коучинг, управленцы стали чаще уезжать в ретриты для восстановления, в короткие отпуска, чаще задумываются о психотерапии, говорит Дина Акимова. По словам Оксаны Морсиной, женщины-руководители также стали уделять больше внимания собственному благополучию и психическому здоровью — это стало и частью соцпакета, особенно в компаниях новой экономики. В компаниях стало больше различных практик для укрепления психического и физического здоровья сотрудников — это тренинги по управлению стрессом, психологическая поддержка, обучение навыкам релаксации и так далее, перечисляют в RosExpert.

Партнер Odgers Berndtson Russia Анна Сус подтверждает развитие программ помощи в компаниях, но констатирует: если у сотрудников нет привычки пользоваться психотерапией, коучингом и спортом как способом самоподдержки, то и корпоративными опциями они пользуются мало. Между тем, по ее словам, в компаниях меняется стиль коммуникаций. Руководители стали больше коммуницировать с людьми в разных форматах, начиная от писем и встреч до неформального времяпровождения. «Информирование помогает снижать тревожность и уровень стресса. Во многих компаниях спонсорами и амбассадорами этого процесса изменения коммуникаций стали женщины-руководители»,— говорит Анна Сус.

Дело в том, что женщины обладают большей изобретательностью в части способов преодоления стресса, также женщины справляются со стрессом лучше мужчин из-за культурной специфики. «Общество разрешает женщинам быть слабыми, проявлять чувства, просить о помощи. Как правило, они реже пользуются услугами коучей, но формируют запрос на безопасное пространство в кругу единомышленниц — отсюда развитие женских клубов по интересам»,— говорит Дина Акимова.

В Odgers Berndtson при этом наблюдают интерес к интегративному лидерству, которое позволяет расширять инструментарий и не обуславливать себя женским или мужским стилем лидерства. «Руководители гораздо более эффективны, когда владеют набором инструментов помощи себе и команде в стрессовых ситуациях, и чем более широк этот набор инструментов, в том числе в их степени жесткости, тем выше вероятность, что это реально повлияет на производительность, одним из важнейших факторов которой является физическое, ментальное и психологическое состояние. Эта компетенция остается ключевой и проявляется через создание системы, направление туда внимания, ресурсов и вовлечения команды»,— добавляет она.

Рекомендацию женщинам—топ-менеджерам дают в RosExperts: «Сначала надеть маску на себя». «Первое, о чем должен заботиться топ-менеджер,— это о своем ресурсном состоянии, чтобы быть способным поддерживать и вдохновлять свою команду»,— напоминает Оксана Морсина.

Екатерина Кузнецова