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Коммерсантъ FM
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«Без характера в этой сфере, увы, никуда»

Предприниматель Ольга Неврева — о развитии автосервиса на меняющемся рынке

Статистика показывает, что женщины в России реже мужчин занимают руководящие посты. Однако даже в традиционно мужских отраслях женщины способны составить коллегам серьезную конкуренцию. Франчайзи «FIT SERVICE Павелецкая» Ольга Неврева — о том, как запустить одну из крупнейших станций техобслуживания в Москве, находить специалистов в условиях дефицита и адаптироваться к меняющимся условиям на рынке.

Франчайзи «FIT SERVICE Павелецкая» Ольга Неврева

Франчайзи «FIT SERVICE Павелецкая» Ольга Неврева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Франчайзи «FIT SERVICE Павелецкая» Ольга Неврева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Работа в автосервисе прочно ассоциируется с мужским трудом. Как вы оказались в автомобильной отрасли?

— Это личная история. С самого детства я любила автомобили, с нетерпением ждала, когда мне исполнится 18 лет, чтобы сдать на права и водить машину. Когда получила диплом, работать я пошла не по специальности, а сразу к автодилеру. Это был 2017 год — непростой для дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей, из-за накопленных ранее долгов многие закрывались, усиливалась концентрация на рынке.

Тогда я впервые решила открыть сервис постгарантийного обслуживания автомобилей по франшизе. Первая попытка завершилась неудачей: бизнес-модель была неэффективна, вывести автосервис на уверенную прибыль мне не удалось. Я получила бесценный опыт, но тот сервис пришлось закрыть.

Затем на протяжении года я внимательно изучала рынок франшиз в автобизнесе и выбрала FIT SERVICE. К тому времени в сети уже было большое количество открывшихся СТО — станций технического обслуживания. Бизнес-модель FIT SERVICE показалась мне понятной и прозрачной. Решилась на масштабный проект. Сначала открыла сервис в Подольске в Московской области, а через год флагманскую станцию в центре Москвы на Павелецкой.

— Как вам удалось так скоро стать флагманом сети?

— Наверное, я единственная, кто рискнул выдвинуть управляющей компании такое предложение. После запуска точки в Подольске мои ожидания от франшизы полностью оправдались, и я захотела выйти на столичный рынок. Центр Москвы оставался без покрытия СТО, и я решилась на масштабный проект. Сейчас у нас 1660 кв. м, 11 постов техобслуживания и «FIT SERVICE Павелецкая» — самая большая станция сети по всей России. Центр города — непростая локация, но мы справляемся.

— Насколько нужно быть технически подкованной, чтобы управлять автосервисом?

— Движок, конечно, я сама не переберу, но знаний в автомобильной сфере у меня достаточно. Чтобы выстраивать правильную модель любого бизнеса, не обязательно детально знать, как все работает внизу.

Задача предпринимателя — организовать процесс, сформировать команду, подобрав специалистов, которые качественно выполняют свою работу. Многие процессы я делегирую — это важный навык, не пытаться контролировать все и разрываться между процессами, а доверять профессионалам.

У меня получилось выстроить работу таким образом. Сейчас у нас несколько этапов проверки — вот, например, мастер цеха не должен выпускать автомобиль из ремонтной зоны, если у него есть сомнения относительно качества работ или состояния автомобиля, это его зона ответственности. У автомеханика, конечно, своя. Важно определить зоны ответственности каждого работника, тем самым можно повысить эффективность процессов. Теперь моя опора — это команда, которую я собирала пять лет.

— Сколько у вас человек в команде?

— Около 40. Это люди, которые работают непосредственно с автомобилями в двух наших автосервисах. Мы не берем в расчет бэк-офис: маркетологов, бухгалтеров и так далее.

— Сложно ли найти специалистов на рынке?

— Очень. Кадровый голод в автосервисах чувствуется уже давно. Сейчас средний возраст автомеханика — 35+. К этому возрасту у специалистов достаточно опыта, и они все еще хотят развиваться в профессии. Молодых же кадров практически нет. Дело в том, что престиж профессии был растерян. Серьезной подготовкой кадров последние 10–15 лет никто не занимался. В результате найти автомеханика привычным способом, на сервисах по поиску персонала, практически невозможно. Поэтому компании часто перекупают специалистов друг у друга, повышая зарплатные предложения. Однако мы считаем, что это не выход. Нужно в целом правильно мотивировать людей, чтобы они хотели у нас работать.

— Что вы для этого делаете?

— В первую очередь мы обеспечили комфортные условия труда, и в Подольске, и на Павелецкой. Мы заботимся о сотрудниках и следим за тем, чтобы у нас всегда были чистая форма, чистый цех, душевые кабины, зона кухни. У нас нет системы жестких штрафов. Мы поддерживаем благоприятную атмосферу в команде: проводим тим-билдинги, корпоративы, управляющие находятся в постоянном контакте с сотрудниками. Мы также активно работаем с нематериальной мотивацией — это различные бонусные программы и программы лояльности для сотрудников. Людям нужно не только много и вовремя платить, чтобы они хотели у нас работать.

Сейчас мы пробуем готовить собственных специалистов, сотрудничаем с двумя колледжами: студенты могут пройти у нас практику под наблюдением опытных автомехаников, получить ценные навыки. Только выберут ли они в итоге эту профессию?!

— У вас преимущественно мужской коллектив. Как вас воспринимают подчиненные?

— Без оценочных суждений не обходится, стереотипы подсказывают, что женщина ничего не понимает в машинах. Однако достаточно мне пообщаться с сотрудниками 10 минут — и они понимают, что я компетентна и у меня есть характер. Без характера в этой сфере, увы, никуда.

— Довольно скоро после открытия вашего автосервиса в Москве поставщики запчастей стали уходить с рынка. Как вы адаптируетесь к изменениям?

— С запчастями для техобслуживания и небольшого ремонта проблем нет. FIT SERVICE является дочерней компанией Rossko, одного из крупнейших дистрибуторов на рынке запчастей, работающего с 1990-х годов. Первое время, когда поставщики только стали покидать российский рынок, у нас был запас комплектующих. Затем Rossko оперативно нашла новых партнеров и наладила поставки сертифицированной продукции. Сейчас нам доступно порядка 80% запчастей — и этого достаточно. Если говорить про оригинальные запчасти, то они поставляются до сих пор, просто логистика изменилась, соответственно, изменились сроки поставки и цена.

— Как клиент реагирует на изменение сроков обслуживания?

— С пониманием. Изменений не избежать — это даже не проблема, это новые реалии. Если говорить в целом, то в жизни есть понятия «хочу» и «надо». Мы сегмент бизнеса «надо»: к нам люди изначально идут не просто так, а когда есть проблема с машиной, нужно провести техобслуживание, что-то проверить, починить. Мы стараемся помочь решить проблему максимально быстро, качественно, с минимальными потерями и дать клиенту обслуживание на уровне не хуже дилерского, по принципу «одного окна». Поясню: на «FIT SERVICE Павелецкая» клиент может получить весь спектр услуг: от слесарных и кузовных работ до установки дополнительного оборудования и химчистки салона. Такой формат доступен на немногих станциях в Москве. Кроме того, мы работаем в сегменте мультибренда. Таким образом, не ограничиваемся одним видом работ или одной маркой автомобиля — мы умеем качественно работать с разными задачами.

— К слову, о разных вызовах. Автомобильный рынок резко развернулся на Восток. Как вы развиваете китайское направление?

— В первом полугодии 2023 года Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире и лидером по продажам в России. Нет сомнений, что нас ждет эра китайских автомобилей, и мы к этому готовы. Пока же китайский автопром — новый сегмент для нас. Мы столкнулись с небольшими трудностями из-за закрытых каталогов по подбору запчастей, сопроводительной документации на китайском языке, но это решаемо. Сейчас мы ищем запчасти через доступные нам каталоги, работаем с поставщиками, у которых есть прямой доступ к китайскому рынку. Кроме того, у нас есть профильный специалист по подбору запчастей, который способен в короткие сроки найти качественные и необходимые запчасти.

— Видите ли вы сейчас перспективы развития бизнеса?

— Несомненно. Я планирую и дальше развивать автосервисы — пока в пределах Москвы и Московской области. Я считаю, что сейчас на этих территориях покрытие и узнаваемость бренда недостаточны, а значит, есть хороший потенциал.

— А как быть другим женщинам, которые хотели бы попробовать себя в этой отрасли?

— Понимать, что преимущественно это мужская сфера деятельности, но не оглядываться на стереотипы. Они только мешают. Если вы любите автомобили, то попробуйте окунуться в этот немного брутальный, но очень живой и интересный бизнес.

Интервью взяла Екатерина Кузнецова

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