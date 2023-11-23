В 2024 году в РФ при поддержке компании «Уральская сталь» начнет работать новый благотворительный фонд «Технология чуда». Его приоритет — помощь жителям Новотроицка, одного из российских моногородов. Сотрудники фонда будут заниматься трудоустройством и адаптацией детей-сирот, развивать на локальном уровне инклюзию, женское предпринимательство и креативные индустрии. О планах работы фонда «Ъ» рассказала его учредительница Марина Маленьких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учредитель фонда «Технология чуда» Марина Маленьких

Учредитель фонда «Технология чуда» Марина Маленьких



— В чем ваша личная мотивация заниматься благотворительными проектами? Как и почему вы пришли в эту деятельность?

— Понимаю, что пафосно звучит, но сейчас волонтерство — часть моей жизни. Много лет я, как и многие, езжу в детские дома, отдаю одежду в переработку, делаю взносы в фонды, которым доверяю. Мотивация у меня простая: считаю, что, совершая добрые дела, человек не зря проживает свою жизнь. Сейчас я все отчетливее понимаю — это идет из семьи, поэтому своих детей, когда они немного подрастут, тоже планирую вовлекать в благотворительную деятельность.

— Не могли бы вы подробнее рассказать о своем новом проекте — фонде? В чем будет состоять его миссия?

— Я, моя семья и мои единомышленники хотим сделать лучше жизнь в одном из российских индустриальных городов, с которым нас связала работа,— в Новотроицке. Поэтому мы в партнерстве с компанией «Уральская сталь» решили запустить благотворительный фонд, который будет работать сразу над несколькими задачами. Мы будем помогать в трудоустройстве и адаптации детей-сирот, развивать инклюзию, женское предпринимательство и креативные индустрии.

— Почему был выбран именно этот город?

— Новотроицк — моногород в Оренбургской области. Его градообразующее предприятие — металлургический комбинат «Уральская сталь». У всех индустриальных городов схожие проблемы, главная из которых — отток населения. Причин для этого много: от отсутствия качественного благоустройства городского пространства до дефицита кадров в медицине. И, конечно, жителям таких городов сложнее реализовать свой потенциал.

— Расскажите, пожалуйста, о будущих направлениях работы фонда. Какие группы населения будут для вас в приоритете? Почему именно они?

— Эти направления в целом — зона роста всех моногородов в России. Мне кажется, что важно создать условия, при которых дети-сироты и дети-инвалиды могли бы получать профессию и благополучно устраиваться на работу. Ведь быть частью многотысячного коллектива — это самая лучшая социализация. При этом нельзя забывать детей, которые хотели бы связать свое будущее с творческими, гуманитарными специальностями — в моногородах традиционно неплохое техническое образование, связанное с профилем города, но это не означает, что не нужны представители других профессий, которые во многом определяют качество жизни на территории.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем партнерстве с компанией «Уральская сталь»? В чем оно заключается?

— «Уральская сталь» поддержит создание фонда, и надеюсь, что сотрудники комбината—участники программы «Хорошие дела» поддержат наши проекты как волонтеры. Здорово, что корпоративное волонтерство в России развивается и среди работников крупных компаний становится все больше неравнодушных людей. Свидетельством этих изменений в нашем обществе является в том числе появление Национального инклюзивного договора.

— Не могли бы вы о нем рассказать?

— В России сейчас проживает более 11 млн людей с инвалидностью плюс несколько миллионов человек, которые являются их родственниками. Для бизнеса это и клиенты, и сотрудники, и жители территорий присутствия компании. Поэтому по инициативе АСИ появился проект «Открыто для всех» и Национальный инклюзивный договор — декларация публичных намерений бизнеса внедрять в свою работу инклюзивные практики и создавать безбарьерную среду. В 2023 году «Уральская сталь» присоединилась к программе, став одним из первых ее участников из металлургической отрасли. Запуск фонда «Технология чуда» — воплощение этой декларации на практике.

Интервью взяла Анастасия Мануйлова