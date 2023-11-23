Рекомендации

Основательница форума Woman Who Matters и обучающей платформы WE University Анна Рудакова — о том, как отличить настоящий личный бренд от пустышки

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Количество бизнесвумен, готовых рассказывать о своих успехах на всех возможных публичных площадках, сегодня настолько велико, что для человека в начале или середине пути самоопределения это становится настоящим кошмаром. Совершенно не на что опереться в понимании, по каким признакам отличить реальный успех от хорошо спродюсированной красивой картинки, как выбрать ту самую наставницу, которая поможет прийти к цели, а не заставит еще глубже закопаться в лабиринте собственных проблем.

Вот несколько советов, которые позволят отделить личный бренд, который действительно построен на выдающейся личности, от результата работы команды медиатехнологов.

Доверяй, но проверяй

Если человек вам действительно интересен и вы достаточно пристально следите за его жизнью, вы довольно легко сможете сопоставить фантазию с действительностью и выявить обстоятельства, которые не бьются между собой. Очарование может превратиться в разочарование, главное — чтобы его цена не была неизмеримо высока.

Лучшие из лучших

Все любят быть в центре внимания — авторами бестселлеров, обладателями всех возможных и невозможных премий и наград, спикерами топовых мероприятий и инфлюенсерами. Важно отдавать себе отчет, кто эти награды выдает, как человек попадает на ту или иную сцену, что и кто за этим стоит. Для этого не нужно владеть дедуктивным методом, достаточно проанализировать открытые источники и, возможно, лично убедиться в обнаруженных фактах, посетив мероприятие.

Коучи-мошенники

Прежде чем начать работу с коучем, очень полезно проверить его бэкграунд и убедиться, что все заявленные достижения не голословны, а опыт и образование действительно можно документально подтвердить. Немного трудозатратно, зато максимально эффективно.

ПлАчу и плачУ

Многие люди с псевдоличным брендом покупают себе места для выступлений на форумах, организуют рекламные материалы в СМИ, запускают рекламу, а выхлопа нет. Почему? Потому что без основы — никуда. Ни одна платная коллаборация и публикация не заполнит пустоту на месте личного бренда.

История выжившего

Никого не оставит равнодушным рассказ о том, как «я жила на десять тысяч в месяц, но потом…» На эту удочку довольно легко ловить, главное — не потерять контроль и не попасться в тесные объятья очередного тренера по «успешному успеху».

Виртуальная реальность

В эпоху интернета возможность создать виртуальный образ, не имеющий никакого отношения к настоящему, занимает несколько минут. А дальше главное «держать лицо», чтобы все круги сторителлинга замыкались в единой точке, иначе кара факт-чекинга осознанных пользователей неминуемо настигнет — очень жаль, что не сразу.

Кто виноват и что делать?

Первое, что нужно сделать в этой ситуации, принять, что никто реально не виноват. Каждая женщина, пусть не всегда осознанно и самостоятельно, принимает решение, начинать эту игру или нет. Важнее понимать, что еще можно сделать, чтобы не попасть впросак.

Анализ аудитории

Если в профиле аккаунта лояльная и живая аудитория, которая активно и эмоционально реагирует на все происходящее, вам по пути. Если нет — точно мимо.

Цель и ценность

Если обладатель аутентичного личного бренда не отклоняется от курса и четко транслирует свою миссию в каждом сообщении, это не нужно объяснять и понятно на кончиках пальцев.

За деньги — нет

Если личный бренд действительно сильный, его владелец будет востребован, потому что организаторы мероприятий и другие инфлюенсеры будут разделять эту ценность и ею дорожить, понимая, что один неверный шаг может стоить всей проделанной работы. И деньги точно уже ничем не помогут.

Сила в правде

Может показаться, что описанных выше женщин с настоящим и сильным личным брендом в принципе не существует, но это не так. А это значит, что каждой под силу выстроить действительно сильный личный бренд, который будет основан не на чужих ожиданиях, а на отражении собственных ценностей и внутреннего мира, который, несомненно, неисчерпаем в каждой женщине, которая преуспела на своем жизненном пути. На том, который она выбрала.

Как, например, это удалось Дарье Золотухиной, HR-директору «Яндекса», которая стала «самым эмпатичным лидером и самым стильным лидером российского ИТ». При этом в социальных сетях Дарьи этот образ гармонично сочетается с материнством, путешествиями и самореализацией. Или Оксана Балаян, международный юрист в области корпоративных сделок, имеющая более чем 25-летний опыт по сопровождению знаковых слияний и поглощений (М&А) в России и за рубежом, которая кроме своей профессиональной деятельности несколько раз прошла триатлоны, покорила Монблан, а еще научилась плавать в 36 лет и управлять велосипедом в 48.

Может быть, это тоже фейк, скажете вы. Нет ничего проще, чем применить все упомянутые приемы факт-чекинга и выяснить, что это не так. Главное в любой ситуации — включать критическое мышление. Оно сохранит время, репутацию и, конечно, деньги. А они вам еще пригодятся, потому что каждой женщине нужен личный бренд, главное — не бояться сделать первый шаг.