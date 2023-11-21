Конфликт силовиков собирает коллегию

Как стало известно «Ъ-Приволжье», Советский райсуд Нижнего Новгорода формирует новый состав суда присяжных для пересмотра резонансного уголовного дела о смерти подполковника ФСБ в отставке Романа Быкова, в которой обвинили бывшего лейтенанта МВД Валерия Кулакова. В апреле 2022 года силовики подрались у отдела полиции. Через несколько часов подполковник скончался от внутреннего кровотечения. Лейтенанта присяжные оправдали, но апелляционная инстанция отменила вердикт. Адвокат обвиняемого настаивает, что потерпевший первым напал на полицейского, а экспертиза не связала его смерть с побоями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый состав суда присяжных будет разбираться в обстоятельствах смерти подполковника ФСБ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Новый состав суда присяжных будет разбираться в обстоятельствах смерти подполковника ФСБ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Советский райсуд Нижнего Новгорода оповестил около 300 человек о том, что они в качестве присяжных заседателей приглашены участвовать в рассмотрении уголовного дело в отношении бывшего нижегородского полицейского Валерия Кулакова. Его вновь обвиняют в причинении вреда здоровью, повлекшего смерть подполковника ФСБ в отставке Романа Быкова и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В мае 2023 года «Ъ-Приволжье» писал, что в Советский райсуд на основании оправдательного вердикта присяжных признал Валерия Кулакова невиновным. Однако апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор и отправила дело на новое рассмотрение.

Из материалов дела известно, что конфликт между подвыпившими полицейским и бывшим сотрудником ФСБ произошел 9 апреля 2022 года. Полицейские отмечали День оперативного сотрудника, а Роман Быков с супругой Татьяной отдыхали в кафе. Семейная пара вызвала такси, чтобы ехать домой, но водитель отказался везти нетрезвого пассажира. После пререканий таксист привез семью к отделу полиции в Советском районе. На крыльце курили Валерий Кулаков, знакомый ему сотрудник таможни и следователь. Валерий Кулаков решил заночевать в отделе, чтобы на следующий день заступить на дежурство.

Тем временем Роман Быков отказывался выходить из такси, а прибывшему по вызову водителя патрулю показал удостоверение сотрудника ФСБ. В итоге патрульные решили «не связываться» с господином Быковым и вернулись в отдел. Тогда в конфликт вмешалась компания Валерия Кулакова, и через некоторое время словесная перепалка вылилась в потасовку, в процессе которой Роман Быков упал на землю, а обвиняемый несколько раз ударил его. Затем полицейские ушли в отделение.

Роман Быков написал заявление на обидчика, но в дежурной части бумагу не приняли.

На следующий день подполковник почувствовал себя плохо, его госпитализировали. От разрыва селезенки и внутреннего кровотечения он скончался в областной больнице имени Семашко.

Драка попала на камеры видеонаблюдения, лейтенанта Валерия Кулакова задержали и арестовали. Из полиции его уволили, восемь месяцев он провел в следственном изоляторе. Присяжных лейтенант убеждал, что в тот вечер был не при исполнении, но пресек противоправные деяния нетрезвого потерпевшего. Семья Романа Быкова доказывала, что погибший не грубил таксисту, а оперативники стали вытаскивать его из машины, увидев удостоверение. При этом Валерий Кулаков просто избил мужчину и оставил лежать на улице, не составив никакого рапорта.

Присяжные сочли подсудимого невиновным. На основании их вердикта суд оправдал лейтенанта за отсутствием состава преступления. Родственники погибшего и прокуратура оспорили это решение в апелляции.

В сентябре коллегия Нижегородского областного суда вернула дело на новое рассмотрение. Суд указал, что адвокаты сформировали у заседателей предубеждения о наиболее авторитетной позиции защиты и негативное отношение к свидетелям обвинения. Поскольку судья пресекал не все нарушения, у присяжных сформировалось «неоправданно положительное отношение к подсудимому», а их ответы на вопросы суда о виновности фигуранта не были объективными и беспристрастными, решила апелляция.

Сейчас суду предстоит собрать коллегию из шести основных и как минимум четырех запасных присяжных. Валерий Кулаков находится под подпиской о невыезде и не признает вину.

Адвокат лейтенанта Георгий Курашвили говорит, что экспертиза не установила причинно-следственной связи между действиями его подзащитного и гибелью Романа Быкова. «Следственный эксперимент показал, что руки потерпевшего были вытянуты вдоль туловища, и судмедэксперт сообщил, что в таком положении повредить селезенку ударами ногами невозможно»,— отметил господин Курашвили. Защитник добавил, что Роман Быков несколько часов после драки был неизвестно где, и неясно, что еще могло с ним произойти.

Представители Романа Быкова намерены добиваться обвинительного приговора. Они недовольны тем, что оправданный экс-полицейский не извинился перед семьей погибшего и не предложил компенсацию.

Тем временем завершается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших коллег Валерия Кулакова — дежурных по отделу, отказавшихся принять заявление Романа Быкова о побоях. Их судят за должностные злоупотребления.

Роман Рыскаль