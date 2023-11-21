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Коммерсантъ FM
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«Сибантрацит» планирует увеличить добычу до 30 млн тонн

Компания хочет нарастить производство на 20% к 2025 году

Новый владелец «Сибантрацита» — Башкирский промышленный холдинг — намерен увеличить добычу компании на 20%, до 30 млн тонн, к 2025 году. Сделка о покупке компании у Альберта Авдоляна была закрыта на прошлой неделе, ее сумма не раскрывалась. Господин Авдолян купил «Сибантрацит» в 2021 году за $1 млрд.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сибантрацит» планирует к 2025 году увеличить добычу на 20%, до 30 млн тонн, сообщил источник «Ъ», близкий к компании. В «Сибантраците» подтвердили эти производственные планы.

Компания на прошлой неделе сменила владельца — новым собственником стал неизвестный на рынке Башкирский промышленный холдинг (БПХ). По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами БПХ являются Олег Поляков (71%), Ваник Ванунц (20%) и Алла Зотова (9%). Олег Поляков является совладельцем ООО НИПИ НГ «Петон», одного из крупнейших игроков на рынке EPC-проектов в нефтегазовой отрасли.

Прежним собственником «Сибантрацита» были структуры Альберта Авдоляна. Господин Авдолян купил актив в 2021 году за $1 млрд. Он объяснил решение о продаже «Сибантрацита» намерением сосредоточиться на развитии Эльгинского угольного месторождения и строительстве инфраструктуры для вывоза угля.

«БПХ видит большой потенциал в угольном секторе, поэтому решил инвестировать в приобретение "Сибантрацита". Инициатором сделки выступил БПХ»,— рассказал собеседник «Ъ», близкий к угольной компании.

«Сибантрацит» является крупнейшим мировым производителем и экспортером высококачественного антрацита Ultra High Grade, а также других металлургических углей и PCI. Добывающие активы компании расположены в Новосибирской области, где находятся АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный», и в Кемеровской области, где работают ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Разрез Верхнетешский». В 2023 году были приобретены лицензии еще на два участка в Кузбассе — ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

В 2022 году предприятия «Сибантрацита» совокупно получили 270,2 млрд руб. выручки — в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Суммарная чистая прибыль предприятий составила 49,75 млрд руб., снизившись на 3% год к году, следует из отчетности предприятий по РСБУ. Компания не раскрывает консолидированную отчетность.

Евгений Зайнуллин

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