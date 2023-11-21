Выпуск Lada e-Largus в Ижевске начнут в первой половине 2024 года

В столице Удмуртии серийное производство Lada e-Largus планируют начать в первой половине 2024 года. Выпуск электрокара на конвейере ижевского завода начнется одновременно с бензиновым Largus. Об этом в рамках выступления перед Советом Федерации заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отмечается, что предприятие также сохраняет планы по производству опытной партии модели e-Largus на заводе в Ижевске. В частности, первые 30 электрокаров выпустят во второй декаде декабря. По словам господина Соколова, товарные автомобили передаются подведомственным организациям или самой структуре «АвтоВАЗа», однако в дилерские центры они не поступят.

Напомним, стоимость переноса производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск составит порядка 2 млрд руб. Выпуск электрическую версию планируется запустить вместо переехавшей в Тольятти сборки Lada Vesta. Всего «АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.