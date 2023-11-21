Президент Молдавии Санду прибыла с визитом в Киев в годовщину Евромайдана

Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом в Киев в годовщину начала Евромайдана. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой они почтили память погибших в событиях 2013 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский с Майей Санду

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters Владимир Зеленский с Майей Санду

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

«Владимир и Елена Зеленские вместе с Майей Санду установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве»,— сказано в сообщении на сайте президента Украины.

Также в Киев сегодня прибыл министр обороны Германии Борис Писториус и глава Европейского совета Шарль Мишель. Накануне страну посетил глава Пентагона Ллойд Остин.

В предыдущий раз госпожа Санду посещала Украину 31 марта 2023 года. Тогда совместно с Владимиром Зеленским, а также президентами Словении, Словакии и Хорватии она посетила город Буча.

21 ноября 2004 года ЦИК Украины объявил результаты президентских выборов, согласно которым побеждал Виктор Янукович — в знак протеста в стране начались массовые протесты, которые продлились до января 2005 года и получили название «Оранжевая революция». 21 ноября 2013 года правительство Украины объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ на это решение на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг — он продлился до 22 февраля 2014 года.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».