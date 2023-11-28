«Мы своего рода стандарт в профессиональном аспекте»

Смена управляющего партнера — нечастый случай в российских юридических фирмах, но «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» стремятся развивать фирму в соответствии с мировыми стандартами и не боятся перемен. Управляющий партнер, глава уголовно-правовой практики Мария Благоволина и сооснователь фирмы, глава корпоративной практики Сурен Горцунян — о преемственности традиций «ильфов», планах развития компании и трендах корпоративной практики, наблюдаемых по итогу года.

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Фото: Предоставлено «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Мария Благоволина

Фото: Предоставлено «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры»

— Мария, в октябре вы были назначены управляющим партнером юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» (РГД), сменив на этом посту сооснователя фирмы Сурена Горцуняна, занимавшего эту должность в течение пяти лет. Насколько органично смена управляющего партнера вписывается в стратегию развития компании?

— Мария Благоволина: Как вы наверняка знаете, идея создания РГД родилась до появления тренда на выход из России международных юридических фирм. Среди прочего это было связано с желанием Ильи Рыбалкина, Сурена Горцуняна и других наших коллег рискнуть сделать нечто принципиально новое. Сегодня мы можем с гордостью говорить о том, что это было очень смелое, но в то же время правильное решение. Их многолетняя работа в «ильфах» была основана на высоких стандартах качества и внутреннего управления. Естественно, они постарались сохранить и во многом развить эти стандарты в новой компании.

Для нас, безусловно, важна преемственность традиций, поскольку мы нацелены на то, чтобы фирма развивалась в соответствии с мировыми стандартами. Одним из них является смена управляющего партнера: в ведущих международных юридических фирмах такая ротация происходит не реже трех-пяти лет, и это абсолютно нормальная, живая практика. Новый человек во главе компании — это позитивная тенденция: с ним приходят новые проекты и идеи, происходит профилактика управленческой стагнации, количественный и качественный рост. Мое назначение совпало со знаковым для фирмы этапом — в этом году мы отпраздновали пятилетие, и я рада, что смогу опираться на опыт Сурена, который не отходит от дел, а, наоборот, сфокусируется на том, в чем является безусловным профессионалом.

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Фото: Предоставлено «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Сурен Горцунян

Фото: Предоставлено «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры»

— Сурен, расскажите, пожалуйста, на чем вы сконцентрируете свою работу, завершив работу на позиции управляющего партнера фирмы?

— Сурен Горцунян: Я с большим удовольствием продолжу развитие нашей корпоративной практики. На заре существования фирмы мы разделили практику условно на «разрешение споров» и «корпоративную практику», к которой относилось «все остальное», но в дальнейшем стали очерчиваться и границы новых практик, таких как финансовая, санкционная или регуляторная.

Если относить к корпоративной практике только сделки, то, возможно, по сравнению с остальной фирмой, которая сильно выросла за последние годы, ее не назовешь самой крупной: в нее входят 4 партнера и 15 юристов, но она вполне уверенно идет вперед. Сегодня мы получаем в работу необычные и интересные сделки, например на рынках капиталов и ценных бумаг, которые до недавней трансформации российского юридического бизнеса традиционно доставались международным фирмам. Но, как недавно сказал мне один из наших клиентов, поручая такую сделку, «по сути, вы единственный оставшийся на рынке "ильф"!».

— И какие тренды в корпоративной практике вы бы отметили по итогу года?

— С. Г.: Первый и главный тренд — это, конечно, продолжение ухода из РФ большого числа иностранных компаний и продажа ими своих активов. В этом году корпоративных экзитов стало меньше, хотя на одном из недавних международных инвестиционных форумов в основном обсуждался именно российский рынок.

Также мы наблюдаем на рынке сделки по принципу outbound investment и outbound divestment. Первая категория касается случаев, когда русские владельцы зарубежных активов продают их в силу санкционных и геополитических обстоятельств — эти сделки также добавляют работы в сфере M&A. Вторая категория — инвестирование российскими бенефициарами в различные зарубежные рынки и секторы экономики — например, сейчас на пике популярности находится технологический сектор.

Насколько мы видим, иностранное право все еще играет в экзитах важную роль — нам доводилось встречать даже сделки, совершаемые не только по английскому, но и по швейцарскому или голландскому праву. Тенденция по применению в сделках M&A английского права сохраняется, хотя в целом вектор сегодня в основном «русский», и использование для сделок российского права стало практически универсальным стандартом.

Еще один заметный тренд в сделках M&A в том, что клиенты стали уделять большое внимание выбору арбитражного форума. Если раньше покупатели почти всегда соглашались на LCIA, то сегодня фаворитами стали Гонконг, Сингапур, Дубай, Ташкент и даже российские арбитражные центры.

В целом сложившаяся геополитическая ситуация, несмотря на всю свою сложность, создала много новых возможностей для бизнеса. Клиенты доверяют нам сложнейшие сделки, поэтому управлять корпоративной практикой в эти непростые времена очень интересно.

— С какими именно запросами к вам сегодня приходит бизнес?

— С. Г.: Они чрезвычайно разнообразны. В разрезе корпоративной практики в 2023 году можно выделить реструктурирование бизнеса, редомициляцию и сопровождение сделок по покупке или продаже активов.

— В конце 2021 года в РГД также была создана уголовно-правовая практика, и за без малого два года своего существования она достигла заметных успехов. Почему такая практика вообще возникла в компании?

— М. Б.: Ее создание было продиктовано прежде всего запросами клиентов: в деятельности крупных компаний довольно часто присутствуют уголовно-правовые риски. Кроме того, соответствующая защита и консультации нужны не только в России, но и в сложных проектах с международной составляющей, включающей ведение уголовных дел за рубежом. Даже если в силу определенных обстоятельств мы не можем вести такие проекты в качестве адвокатов, мы способны разрабатывать и координировать их стратегию. Упор в работе мы стараемся делать на экономических делах — с профессиональной точки зрения они для нас наиболее интересны, и, если говорить о дальнейшей стратегии развития практики, мы планируем продолжить фокусироваться именно на них, поскольку любим и хорошо умеем это делать. Еще один вид запросов, поступающих от наших клиентов,— это своего рода уголовно-правовой аудит, анализ уголовно-правовых рисков не с точки зрения уже существующего уголовного дела, а в контексте предотвращения наступления неприятных последствий по итогу, например закрытия крупной сделки.

— Несмотря на бушующий на рынке кризис, за последние полтора года команда РГД увеличилась в десять раз: с 13 до 130 человек. С чем связан такой бурный рост, планируете ли вы «наращивать мощности» и дальше? И какие требования предъявляете к юристам?

— М. Б.: Поскольку мы считаем себя — и, надо полагать, заслуженно — своего рода стандартом в профессиональном аспекте, мы очень тщательно подходим к подбору персонала. У нас уже несколько лет существует практика привлечения стажеров, и некоторые из них остаются и растут вместе с нами. Наши коллеги активно участвуют в различных юридических «олимпиадах» в качестве организаторов и арбитров — там мы ищем ярких и талантливых юристов, которых с удовольствием приглашаем присоединиться к команде. Интересных проектов у нас хватает, и, конечно, мы заинтересованы в высококлассных профессионалах, чтобы в короткий срок стать одним из лучших HR-брендов и работодателей — таковы наши амбициозные планы. (Смеется.)

Многие соискатели приходят к нам из бывших «ильфов»: некоторые новые компании, созданные на базе ушедших международных юрфирм без какой-либо стратегии, не справляются с вызовами российского рынка, поскольку прошли трансформацию без должной подготовки и только учатся управлять финансовыми и бизнес-процессами. Как следствие, рынок продолжают сотрясать изменения, сопровождаемые уходом юристов, партнеров и отказом от непродуктивных практик. Не все «ньюльфы» справились с задачей утвердиться на рынке. Наша индустрия, как и многие другие, заново проходит процесс становления, и в этом смысле нам повезло чуть больше, поскольку наша фирма благодаря провидческому таланту моих коллег создалась раньше, и теперь мы обладаем значительным преимуществом, выражающимся в гораздо большей степени «институциализации». Нам удалось создать условия работы, которые высоко ценятся людьми, и могу сказать, что поток резюме не уменьшается.

— Чтобы достичь тех впечатляющих результатов, которыми фирма сегодня известна на рынке, нужно очень любить свое дело. Поделитесь, пожалуйста, что вы любите в своей работе больше всего?

— С. Г.: Отвечу за нас двоих. Во-первых, конечно, это чувство сопричастности очень масштабным проектам. Во-вторых, большую роль играет высокое качество человеческого общения: профессия юриста дает возможность работать с очень умными и приятными людьми. Третье, за что мы любим свою работу,— ее бесконечное разнообразие. Высокая специализация на юридических рынках Лондона или Нью-Йорка заставляет местных юристов работать в узком профессиональном диапазоне. Российский рынок в силу его сравнительно молодого возраста позволяет нам заниматься в течение одной юридической карьеры самыми разнообразными вещами — какая уж тут скука!