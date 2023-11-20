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Коммерсантъ FM
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ЦБ: изображения новых регионов РФ не станут добавлять на сторублевую купюру

В Центробанке сообщили, что на новую сторублевую купюру, которая появилась в обороте в 2023 году, не будут добавлять изображения Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), присоединенных к России в 2022 году.

Издание «Инфо24» обратило внимание на то, что в правом верхнем углу новой купюры изображена карта России без очертаний ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Как рассказали «Инфо24» представители Банка России, «в настоящее время речь о дальнейшей модернизации 100 рублей не идет», добавлять на банкноту изображения новых регионов пока не будут. Там подчеркнули, что отсутствие новых субъектов на купюре связано с тем, что дизайн банкноты был разработан в 2021 году, еще до территориальных изменений.

Новая сторублевая купюра была введена в обращение с 30 июня 2022 года. Банкнота выполнена в дизайн-коде, схожем с введенными в оборот в 2017 году купюрами 200 и 2000 руб. Банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу России. На ее лицевой стороне изображена Спасская башня Московского Кремля, на оборотной — ржевский Мемориал советскому солдату. Купюра выполнена в оливково-оранжевой гамме.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам прошедших в этих регионах референдумов. Запад и Украина не признали территориальные изменения и осудили их, назвав аннексией, сами новые регионы РФ Киев и западные государства считают «оккупированными территориями».

Подробнее о дизайне новой сторублевой банкноты — в материале «Ъ FM» «Сторублевка сменила облик».

Александр Кислов

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