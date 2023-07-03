В надежде на демографический рывок

Правительство Нижегородской области утвердило краткосрочную программу повышения рождаемости в регионе. По расчетам властей, в ближайшие три года число новорожденных должно увеличиться на 67,1 тыс. благодаря механизмам поддержки семей, вовлечению матерей в работу и бизнес, улучшению жилищных условий и медицинской помощи, а также строительству новых детсадов и изменению графика их работы под потребности нижегородцев. Власти признают, что сократить убыль населения за счет мигрантов невозможно, а региону не хватает врачей-акушеров. Главной причиной падения рождаемости эксперты называют бедность и безработицу, полагая, что семьи в первую очередь необходимо обеспечивать жильем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородские власти ищут способы повысить рождаемость

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородские власти ищут способы повысить рождаемость

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2023–2025 годах в Нижегородской области должно родиться 67,1 тыс. человек, следует из новой трехлетней программы повышения рождаемости, утвержденной правительством региона. По прогнозу, показатель рождаемости будет расти ежегодно: если в 2023 году ждут появления на свет 22,2 тыс. младенцев, то в 2024 году — их должно быть уже 22,3 тыс., а в 2025 году — 22,6 тыс. Смертность населения уже три десятка лет превалирует над рождаемостью, и власти ищут выход из ситуации, признавая, что только по итогам прошлого года умерло вдвое больше нижегородцев, чем появилось на свет.

С 1990-х годов население Нижегородской области сократилось на 636 тыс. человек и составило 3,1 млн. Наибольшая убыль (229,5 тыс.) наблюдалась в сельской местности, в Нижнем Новгороде стало на 14,7% меньше жителей: сейчас в городе насчитывается 1,2 млн человек, отмечают авторы программы.

Впрочем, показатели смертности поэтапно сокращаются: по данным регионального управления ЗАГС, в 2022 году смертность сократилась на 23% год к году (умерли 47,9 тыс. человек), а рождаемость — на 7,3%. Тем не менее прогноз социально-экономического развития Нижегородской области говорит о том, что к 2026 году население региона сократится на 2,8%, до 3,07 млн граждан.

Исходя из этих данных, миграционный прирост не может даже гипотетически компенсировать сокращение численности населения, отмечается в тексте документа. В регионе наблюдается «сверхсмертность» трудоспособных мужчин, а мужчин фертильного возраста больше, чем женщин. Наиболее многочисленной группой мужчин и женщин репродуктивного возраста являются люди 30–44 лет, численность следующих поколений в 1,5 раза меньше. Это серьезно повлияет на все сферы экономики и общества в ближайшие 5-–5 лет, в том числе скажется на рынке труда.

Институт семьи за несколько лет сильно изменился: сегодня на 100 браков приходится в среднем 70 разводов, многие предпочитают не регистрировать отношения, а повышение возраста деторождения до 30 лет сокращает потенциал создания многодетных семей. Впрочем, сокращается и число абортов: с 2016 года в Нижегородской области число прерываний беременности снизилось на 45,8%, по России — на 36,4%.

На первом месте в числе причин абортов — экономическое положение женщин, бедность семьи, безработица. И лишь второе место занимают социальные причины. При этом показатели бесплодия в последние годы сокращаются как среди мужчин, так и среди женщин. Региону не хватает и врачей-педиатров, неонатологов и акушеров-гинекологов: укомплектованность больниц специалистами колеблется в пределах 82–84%. Чтобы привлечь медиков, нижегородские власти предлагают им единовременные денежные выплаты в размере 1 млн руб., но число врачей все равно идет на убыль.

Исправлять ситуацию власти планируют разными способами: от компенсации половины стоимости дров селянам с детьми до награждения новорожденных памятными ложками и медалями.

В части медицины предлагается внедрить в работу женских консультаций речевых модулей «для создания положительной установки на рождение детей», увеличить доступность ЭКО, сократить число абортов и организовать профилактическую диспансеризацию женщин 18–39 лет. Медикам дефицитных специальностей предложат дополнительные выплаты, а безработным женщинам в декрете — обучение новым специальностям и предпринимательству, а также трудоустройство с гибким графиком. Молодым семьям хотят помочь с жильем в рамках программы развития жилищного строительства, а нуждающимся — предоставлять участки под ИЖС.

Также предложено изменить режим работы детсадов исходя из запросов родителей и организовать «дежурные группы», когда детей не успевают забрать в рабочее время детсада.

Главной причиной падения рождаемости председатель областной Ассоциации многодетных семей Татьяна Мальцева называет отсутствие у семей собственного жилья и безработицу. «Когда у семьи есть свое жилье, они готовы на второго и третьего ребенка. Но часто из-за отсутствия средств одного они еще потянут, остальных — нет», — рассуждает госпожа Мальцева.

По ее словам, действующие меры поддержки в основном распространяются на малообеспеченные семьи, а многодетные редко получают такой статус. При этом семьям в сельской местности живется сложнее, а идея стимулировать бизнес среди матерей сомнительна. На практике свое дело открывают единицы. Изменение графика работы детсадов разрешить эту ситуацию не сможет, так как действующих дошкольных учреждений не хватает. Отдавать детей в частные заведения многие семьи финансово не могут себе позволить.

Владимир Зубарев