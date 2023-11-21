Пояс вместо медали

Международная боксерская ассоциация (IBA), несмотря на лишение признания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), остается активным игроком на спортивном рынке. В декабре она проведет крупный турнир в Дубае, в рамках которого разыграет сразу два профессиональных титула в боях с участием российских боксеров с золотыми олимпийскими медалями в послужном списке. Евгений Тищенко будет драться с немцем Леоном Хартом за звание Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в недавно появившейся категории бриджервейт (до 102 кг), а легковес (до 61,2 кг) Альберт Батыргазиев, одна из наиболее ярких восходящих отечественных звезд, за новый пояс, учрежденный самой IBA, с другой знаменитостью любительского бокса — кубинцем Ласаро Альваресом.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Обладатель золотой медали Игр в Токио Альберт Батыргазиев (справа) получил шанс стать первым в истории чемпионом мира по версии IBA среди профессионалов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Международная боксерская ассоциация обнародовала список участников турнира Champions’ Night, который она проведет в Дубае с 9 по 12 декабря. И он делает новость о шоу чрезвычайно любопытной — особенно учитывая сложный контекст. Летом Международный олимпийский комитет, давно конфликтовавший с IBA, которую возглавляет российский функционер Умар Кремлев, лишил структуру своего признания. Фактически она оказалась выкинута из олимпийского движения. IBA оспаривает решение МОК в Спортивном арбитражном суде, а господин Кремлев уже предупредил, что, если апелляция удовлетворена не будет, организация обратится в другие инстанции. При этом в минувшие полгода она все равно старалась оставаться активным игроком на спортивном рынке. А дубайский турнир выглядит даже серьезной попыткой экспансии в бокс профессиональный.

Вечера боев под названием Champions’ Night IBA проводит регулярно. Но программа декабрьского слишком заметна, чтобы не обратить на нее внимание. В ней значатся несколько поединков, и во всех участвуют спортсмены, имеющие серьезные достижения в том боксе, который называют олимпийским или любительским, а также достаточно известные профессионалы. В частности, российский супертяж Марко Петровский, выигравший любительское мировое первенство в 2021 году, встретится с известным австралийцем Лукасом Брауном, а соотечественник Петровского, двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, выступающий в первом тяжелом весе (до 90,7 кг),— с немцем Артуром Манном, претендовавшим в свое время на чемпионский пояс.

Но два боя выделяются по формальной причине. В них разыгрываются профессиональные титулы. Правда, речь идет о титулах, еще требующих, скажем так, раскрутки. А побьются за них единственные боксеры, которые принесли России золотые медали на двух последних Олимпиадах: Евгений Тищенко в 2016 году в Рио-де-Жанейро завоевал его в категории до 91 кг, а Альберт Батыргазиев в 2022 году в Токио — в категории до 57 кг.

В бою Тищенко на кону будет стоять титул Всемирной боксерской ассоциации в так называемом бриджервейте. Эту категорию, промежуточную между первой тяжелой и супертяжелой, придумал в 2020 году Всемирный боксерский совет (WBC). WBA недавно также признала ее.

В профессиональной карьере Тищенко было 13 поединков. В них он потерпел одно поражение — от южноафриканского боксера с отличным бэкграундом Табисо Мчуну в 2021 году. Бэкграунд его декабрьского оппонента — немца Леона Харта — гораздо скромнее, чем у Мчуну. Так что Тищенко обречен владеть статусом безусловного фаворита.

Еще занятнее второй центральный бой турнира. Дело в том, что он является в том числе презентацией придуманного IBA собственного профессионального пояса, прозрачно намекающего на масштаб ее амбиций. А биться за него будут две суперзвезды любительского бокса.

Россиянин Альберт Батыргазиев начал карьеру в профессионалах еще до Олимпиады в Токио, а выиграв золото, достаточно ярко ее продолжил. В настоящий момент в ней девять боев и девять побед, некоторые — над противниками очень высокого уровня. Скажем, в феврале этого года Батыргазиев нокаутировал в девятом раунде панамца Хесреэля Корралеса, который в конце предыдущего десятилетия владел чемпионским титулом и считался топовым бойцом.

Его соперником в Дубае стал кубинец Ласаро Альварес. У него была великолепная любительская карьера с тремя титулами чемпиона мира, добытыми в 2011, 2013 и 2015 годах. Столько же в ней и олимпийских медалей. Правда, все — 2012, 2016 и 2021 годов — бронзовые. А самое болезненное, видимо, поражение техничный левша потерпел как раз от Батыргазиева. Именно Альварес был фаворитом Олимпийских игр в Токио, но уступил россиянину в драматичном полуфинале.

В Дубае на стороне Альберта Батыргазиева будет несомненный козырь в виде более солидного профессионального опыта — как, скажем так, количественно, так и качественно. Покинув любительский бокс после Олимпиады в Токио, Ласаро Альварес успел провести всего пять боев. Все он выиграл, но у совсем средненьких боксеров.

Алексей Доспехов