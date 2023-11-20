«Личный счет»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, какие бонусы можно получить, пользуясь SberPay.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Формат бесконтактной оплаты в России в последние полтора года стал менее массовым: в отсутствие сервисов Apple Pay и Google Pay россиянам пришлось привыкать к новым способам. И на этом фоне набирает популярность оплата по QR-коду. Такой формат все чаще клиентам предлагают на кассах магазинов, в терминалах киосков и при онлайн-шопинге. И надо признать, что он имеет некоторые преимущества в сравнении с обычным пластиком и тем более наличными. Это тот самый способ расплатиться, если забыл кошелек, а еще — возможность получить бонусы и преференции от банка, который проводит платеж.

Надо сказать, что объем трансакций с применением QR-кода во всем мире ежегодно увеличивается, и до 2026-го некоторые аналитики ожидают роста рынка до $3 трлн. Так что выходит, что, лишившись Apple Pay и Google Pay, россияне присоединились к глобальному QR-тренду.

У нас QR, как способ проведения трансакций в ритейле, внедряют несколько игроков. Активно формат развивает «Сбер»: QR присутствует уже на 1,5 млн терминалов в стране, где есть обслуживание по эквайрингу банка. Кроме того, он начал сотрудничать с другими кредитными учреждениями. Поэтому с помощью QR в терминале можно платить не только посредством SberPay, но и через банки-партнеры. Синергия сулит клиентам при оплате через SberPay кешбэк в виде начисления бонусов «Спасибо», а от партнеров — кешбэк по программе лояльности выбранного банка.

В последние полгода стал распространяться еще один современный способ оплаты — с помощью биометрии. Чтобы платить «улыбкой», покупателю не нужен ни кошелек, ни смартфон. Но прежде надо сдать биометрические данные и привязать их к своему банковскому счету. «Сбер» сообщал, что установил по всей стране более 150 тыс. биометрических терминалов оплаты. Но «улыбкой» россияне пока массово пользоваться не привыкли — за последний месяц так оплатили покупки более 250 раз.