Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Личный счет»

Дарья Надина — об оплате по QR-коду

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, какие бонусы можно получить, пользуясь SberPay.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Формат бесконтактной оплаты в России в последние полтора года стал менее массовым: в отсутствие сервисов Apple Pay и Google Pay россиянам пришлось привыкать к новым способам. И на этом фоне набирает популярность оплата по QR-коду. Такой формат все чаще клиентам предлагают на кассах магазинов, в терминалах киосков и при онлайн-шопинге. И надо признать, что он имеет некоторые преимущества в сравнении с обычным пластиком и тем более наличными. Это тот самый способ расплатиться, если забыл кошелек, а еще — возможность получить бонусы и преференции от банка, который проводит платеж.

Надо сказать, что объем трансакций с применением QR-кода во всем мире ежегодно увеличивается, и до 2026-го некоторые аналитики ожидают роста рынка до $3 трлн. Так что выходит, что, лишившись Apple Pay и Google Pay, россияне присоединились к глобальному QR-тренду.

У нас QR, как способ проведения трансакций в ритейле, внедряют несколько игроков. Активно формат развивает «Сбер»: QR присутствует уже на 1,5 млн терминалов в стране, где есть обслуживание по эквайрингу банка. Кроме того, он начал сотрудничать с другими кредитными учреждениями. Поэтому с помощью QR в терминале можно платить не только посредством SberPay, но и через банки-партнеры. Синергия сулит клиентам при оплате через SberPay кешбэк в виде начисления бонусов «Спасибо», а от партнеров — кешбэк по программе лояльности выбранного банка.

В последние полгода стал распространяться еще один современный способ оплаты — с помощью биометрии. Чтобы платить «улыбкой», покупателю не нужен ни кошелек, ни смартфон. Но прежде надо сдать биометрические данные и привязать их к своему банковскому счету. «Сбер» сообщал, что установил по всей стране более 150 тыс. биометрических терминалов оплаты. Но «улыбкой» россияне пока массово пользоваться не привыкли — за последний месяц так оплатили покупки более 250 раз.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...