МИД РФ прекратил приграничное сотрудничество с Финляндией

Министерство иностранных дел России прекратило действие российско-финляндского соглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Россией и Финляндией, сообщили в интервью РИА Новости директор второго департамента МИД РФ Сергей Беляев.

По его словам, такое решение было принято на фоне закрытия четырех пропускных пунктов на российско-финской границе, что в МИД восприняли как конфронтацию. В МИД Финляндии заявляли, что приняли решение закрыть КПП на юго-востоке страны из-за притока нелегальных мигрантов.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Сергей Беляев уточнил, что вину за это дипломаты возлагают на Финляндию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Финляндия с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года закрыла четыре КПП на юго-востоке страны. 18 ноября вечером также был временно закрыт пятый контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией в Кухмо. Пограничники объяснили необходимость закрытия чрезмерной загруженностью из-за прибытия 67 просителей убежища.

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