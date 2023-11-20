На набережной Леонтьевского мыса в Петербурге открыли общественное пространство

Новое общественное пространство площадью более 20 тыс. кв. м открылось на набережной Леонтьевского мыса на Петроградской стороне Санкт-Петербурга, сообщили в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Петроградского района Петербурга Фото: пресс-служба администрации Петроградского района Петербурга

В открытии набережной приняли участие вице-губернатор Евгений Разумишкин и глава Петроградского района Владимир Омельницкий. Выступая перед местными жителями, господин Омельницкий отметил, что благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в Петроградском района было открыто 15 общественных пространств. Он поблагодарил местных жителей, принимающих участие в голосовании за выбор объектов благоустройства.

На набережной Ждановки установили лавочки, качели, проложили пешеходные дорожки, высадили кусты и деревья. Здесь появились места для досуга с детьми и выгула домашних животных.

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