Реконструкцию участка дороги Пермь — Березники оценили в 1,2 млрд рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Пермь — Березники (км 176+300 — км 178+300) с устройством кольцевой развязки (на км 176+300). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить 1 января 2024 года, сдать объект — 30 сентября 2025 года.

Максимальная цена контракта определена в 1,2 млрд руб. Итоги конкурса подведут 11 декабря.