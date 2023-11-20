Две песни группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков

Песни «Моряк» и «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» (Глеба и Вадима Самойловых) признали пропагандой наркотиков, сообщает «Ъ» со ссылкой на продюсера и сценариста Антона Чернина.

Продюсер сослался на слова бывшего участника «Агаты Кристи» Глеба Самойлова. «Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров»,— процитировал музыканта господин Чернин.

Песни «Моряк» и «Опиум для никого» были записаны в 1990-х. Группа «Агата Кристи» была основана в Свердловске (Екатеринбург) в 80-х годах. Музыканты продолжают исполнять песни из репертуара группы на своих концертах.

Ирина Пичурина

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