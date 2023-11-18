Биатлонный стадион в Златоусте планируют сдать в эксплуатацию в декабре

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход работ по строительству лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Объект сдадут в декабре этого года, сообщил глава региона в своем-канале.

«Строители завершают работы. К концу декабря комплекс будет сдан, а уже в феврале примет соревнования спартакиады»,– написал губернатор. Он подчеркнул, что это долгожданный объект.

Челябинская область готовится к Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта. Мероприятие пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в нескольких регионах – Свердловской, Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях. Но основная часть соревнований, а также церемонии открытия и закрытия состоится на Южном Урале.

Лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой строят в Златоусте с 2014 года. В процессе сменилось несколько подрядчиков, было возбуждено несколько уголовных дел. В октябре 2022 года директор ООО «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов получил четыре года колонии по делу о мошенническом хищении 39 млн руб. при строительстве объекта. За получение взяток от руководства этой компании сейчас судят бывшего заместителя министра строительства региону Татьяну Антонову и экс-главу учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова.

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