Из Краснодара на курорт Роза Хутор запустят турпоезд с 29 декабря

С 29 декабря из Краснодара и Ростова-на-Дону начнет курсировать турпоезд к горнолыжному курорту Роза Хутор. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

Поезд №926 «Лыжная стрела» будет перевозить туристов по маршруту 29, 30 декабря, а также в период с 1 по 9 января.

К горнолыжному курорту Хибины в указанный период можно будет добраться на турпоезде из Москвы.

«Также у нас действуют удобные мультимодальные маршруты дальнего следования к популярным горнолыжным курортам в Кузбассе и на Северном Кавказе»,— говорится в сообщении.

В пределах Большого Сочи также действует расписание пригородного перевозчика.

Анастасия Донскова

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