Из Краснодара на курорт Роза Хутор запустят турпоезд с 29 декабря
С 29 декабря из Краснодара и Ростова-на-Дону начнет курсировать турпоезд к горнолыжному курорту Роза Хутор. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Фото: Пресс-служба РЖД
Поезд №926 «Лыжная стрела» будет перевозить туристов по маршруту 29, 30 декабря, а также в период с 1 по 9 января.
К горнолыжному курорту Хибины в указанный период можно будет добраться на турпоезде из Москвы.
«Также у нас действуют удобные мультимодальные маршруты дальнего следования к популярным горнолыжным курортам в Кузбассе и на Северном Кавказе»,— говорится в сообщении.
В пределах Большого Сочи также действует расписание пригородного перевозчика.
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