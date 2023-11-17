Глава Северо-Западного филиала банка «Открытие» Михаил Иоффе покинул свой пост

Управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе покинул свой пост по соглашению сторон. Об этом «Ъ-СПб» рассказал представитель кредитной организации и подтвердил господин Иоффе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Иоффе Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Зарина Плукчи Фото: пресс-служба банка «Открытие» Следующая фотография 1 / 2 Михаил Иоффе Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Зарина Плукчи Фото: пресс-служба банка «Открытие»

«Любой проект когда-то заканчивается, закончился и этот»,— сообщил «Ъ-СПб» Михаил Иоффе. Менеджер пояснил, что планирует остаться работать в банковской сфере Санкт-Петербурга, не уточнив подробностей.

Михаил Иоффе возглавлял региональный филиал банка «Открытие» с апреля 2018 года, а до этого руководил розничным бизнесом ВТБ в Санкт-Петербурге. Менеджер покидает свою должность на фоне интеграции «Открытия» с банком ВТБ, который стал его владельцем в конце 2022 года.

Новым руководителем филиала банка «Открытие» в Северо-Западном регионе была назначена Зарина Плукчи. Ранее она возглавляла кредитную организацию в Самарской области, а до этого работала на различных позициях в «ХКФ Банке» и группе ВТБ. Перед менеджером будет стоять задача организовать бесшовное присоединение регионального бизнеса «Открытия» к банку ВТБ.

Константин Куркин

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