Жительницу Ростовской области заподозрили в финансировании ВСУ

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали бывшую сотрудницу государственного учреждения, подозреваемую в финансировании вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служа УФСБ России по региону.

По данным ведомства, женщина с мая 2018 года выполнила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тыс. руб. на украинские банковские счета, используемые для финансирования вооруженных сил Украины. Перечисленные средства предположительно шли на покупку обмундирования и амуниции, а также снабжения конкретных подразделений ВСУ.

В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене (ст.275 УК РФ), ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Кристина Федичкина