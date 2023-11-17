Суд оштрафовал красноярского главреда за нетерпимость к единороссам

Красноярский суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главного редактора местного интернет-издания Kras.news Дмитрия Полушина. За разжигание ненависти к членам партии «Единая Россия» журналисту выписали штраф в размере 20 тыс. руб. Об этом в Telegram-канале издания рассказал сам Дмитрий Полушин. По словам его защитника Владимира Васина, решение суда будет обжаловано.

Дело по ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды по признакам принадлежности к социальной группе») в отношении известного оппозиционного журналиста, главреда интернет-ресурса Kras.news Дмитрия Полушина правоохранители завели по материалам, поступившим из Центра «Э» ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Претензии силовиков возникли к видеоролику, размещенному на YouTube-канале в сентябре 2023 года. 20-минутная запись о работе депутатов горсовета набрала около 16 тыс. просмотров. Разбору деятельности единороссов в ролике предшествует «нецензурное вступление», которое, как рассказал сам журналист, он использовал для привлечения внимания. В видеозаписи Дмитрий Полушин заявляет о возможных связях отдельных депутатов с крупными федеральными и краевыми компаниями, а также о лоббировании их интересов.

Само дело базировалось на экспертизе, подготовленной специалистами красноярской АНО «Союз экспертов "Контекст"». В ее выводах говорится, что ролик «содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды в отношении представителей группы лиц, выделенных по социальному признаку (признаку членства в ЕР)».

Дмитрий Полушин вину отрицает. В видеообращении, записанном после возбуждения дела, он заявил, что его преследуют за критику партии власти. Сам господин Полушин считает, что поплатился за поддержку осужденного политика и бизнесмена Анатолия Быкова.

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Константин Воронов