Outletium стартует с ТРЦ «Рио»
В декабре сеть мультибрендовых магазинов откроет свою первую точку в Петербурге
В конце года федеральная сеть мультибрендовых магазинов Outletium откроет первую точку продаж в Санкт-Петербурге в ТРЦ «Рио» на площадях ушедшего из России Decathlon, сообщила вчера управляющая торговым центром компания Nikoliers. Новый магазин разместится на площади 1,2 тыс. кв. м и представит коллекции более десяти турецких, китайских, американских и европейских брендов. По данным аналитиков, из двадцати новых международных брендов, вышедших на российский рынок в этом году, только две компании реализуют спортивную одежду и обувь, и потребители отмечают нехватку товаров именно в этой нише.
По предварительным итогам 2023 года на российский рынок вышло более 20 новых международных брендов, преимущественно из Турции. Из них только два реализуют спортивную одежду и обувь
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Новый арендатор ТРЦ «Рио» займет площадь бывшего оператора Decathlon и станет восьмым в России и первым в Санкт-Петербурге магазином Outletium. В магазине будут представлены товары для всей семьи таких брендов, как U.S. Polo, Twister, Mavi, DeFacto, Love Moschino и другие, а также коллекции верхней одежды бренда Istnova. В честь открытия, намеченного на декабрь, на весь ассортимент одежды и обуви будут действовать скидки до 70%.
Другие магазины сети расположены в Москве, Новосибирске, Красноярске, Омске, Тюмени, Барнауле. Бренд зарегистрирован на новосибирское ООО «Невааутлет» турецкого бизнесмена Хакана Кырмаджы, более двадцати лет живущего в Сибири. «Массовый уход с российского рынка западных брендов повлиял на посещаемость большинства торговых центров,— отмечает Анна Никандрова, региональный директор департамента торговой недвижимости и управления недвижимостью Nikoliers.— Магазин нового и необычного формата в "Рио", несомненно, будет привлекать дополнительный трафик, который сейчас весьма непросто вернуть в ТРЦ. Мы уверены, что новый арендатор прекрасно впишется в пул fashion-брендов и будет востребован аудиторией объекта».
По данным Nikoliers, до февраля 2022 года в 13 ключевых торговых центрах Петербурга около 64 тыс. кв. м занимали бренды групп Fast Retailing (Uniqlo), Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti) и H&M Group (H&M, H&M Home, COS & other stories, Monki). К настоящему времени замена нашлась более чем на 85% этих торговых площадей, и на конец октября вакантными оставались менее 9 тыс. кв. м. До конца года в ключевых ТЦ города ожидается открытие еще более тридцати новых магазинов, большая часть из которых — российские fashion-бренды, сообщили в Nikoliers.
По словам Евгении Хакбердиевой, регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group, сегмент спортивных товаров и одежды замещается как российскими, так и иностранными брендами. «Из иностранных в ТЦ "Галерея" открылись Plein Sport, 2XU и Fluide. Из российских — Sport Outlet в Outlet Village Pulkovo,— привела примеры госпожа Хакбердиева.— Несколько магазинов мультибрендового Amazing Red уже работает на бывших площадях Puma».
Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе Melon Fashion Group, у этого российского производителя небольшая спортивная капсула присутствует в ассортименте трех брендов: Zarina, Befree и Sela. На следующий год запланирован запуск спортивной капсулы у Love Republic. Пока у перечисленных брендов представлена только спортивная одежда.
Недавно новая сеть спортивных товаров Desport анонсировала открытие магазинов на месте Decathlon в ТЦ «Мега-Парнас», «Охта-Молл», «Лондон Молл» и в бывшем здании Decathlon на улице Адмирала Трибуца, 3. СМИ сообщали, что сеть ведет переговоры об аренде помещений и в ТРЦ «Рио», но в компании Nikoliers, управляющей объектом, уточнили, что в данном случае речь идет не о бывших площадях французского спортивного магазина, а о другом помещении.
По информации руководителя филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергея Владимирова, по предварительным итогам 2023 года на российский рынок вышло более двадцати новых международных брендов, преимущественно из Турции. Из них только два реализуют спортивную одежду и обувь. «Это узкий сегмент,— подтверждает эксперт.— Потребители с большим вниманием относятся к покупке спортивных товаров, поэтому отдают предпочтение известным брендам». Сейчас во многих ТЦ России продолжают работать и появляются новые мультибрендовые спортивные магазины, продолжает господин Владимиров, но потребители отмечают нехватку товаров именно в данной нише.