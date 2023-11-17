Outletium стартует с ТРЦ «Рио»

В конце года федеральная сеть мультибрендовых магазинов Outletium откроет первую точку продаж в Санкт-Петербурге в ТРЦ «Рио» на площадях ушедшего из России Decathlon, сообщила вчера управляющая торговым центром компания Nikoliers. Новый магазин разместится на площади 1,2 тыс. кв. м и представит коллекции более десяти турецких, китайских, американских и европейских брендов. По данным аналитиков, из двадцати новых международных брендов, вышедших на российский рынок в этом году, только две компании реализуют спортивную одежду и обувь, и потребители отмечают нехватку товаров именно в этой нише.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По предварительным итогам 2023 года на российский рынок вышло более 20 новых международных брендов, преимущественно из Турции. Из них только два реализуют спортивную одежду и обувь

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По предварительным итогам 2023 года на российский рынок вышло более 20 новых международных брендов, преимущественно из Турции. Из них только два реализуют спортивную одежду и обувь

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новый арендатор ТРЦ «Рио» займет площадь бывшего оператора Decathlon и станет восьмым в России и первым в Санкт-Петербурге магазином Outletium. В магазине будут представлены товары для всей семьи таких брендов, как U.S. Polo, Twister, Mavi, DeFacto, Love Moschino и другие, а также коллекции верхней одежды бренда Istnova. В честь открытия, намеченного на декабрь, на весь ассортимент одежды и обуви будут действовать скидки до 70%.

Другие магазины сети расположены в Москве, Новосибирске, Красноярске, Омске, Тюмени, Барнауле. Бренд зарегистрирован на новосибирское ООО «Невааутлет» турецкого бизнесмена Хакана Кырмаджы, более двадцати лет живущего в Сибири. «Массовый уход с российского рынка западных брендов повлиял на посещаемость большинства торговых центров,— отмечает Анна Никандрова, региональный директор департамента торговой недвижимости и управления недвижимостью Nikoliers.— Магазин нового и необычного формата в "Рио", несомненно, будет привлекать дополнительный трафик, который сейчас весьма непросто вернуть в ТРЦ. Мы уверены, что новый арендатор прекрасно впишется в пул fashion-брендов и будет востребован аудиторией объекта».

По данным Nikoliers, до февраля 2022 года в 13 ключевых торговых центрах Петербурга около 64 тыс. кв. м занимали бренды групп Fast Retailing (Uniqlo), Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti) и H&M Group (H&M, H&M Home, COS & other stories, Monki). К настоящему времени замена нашлась более чем на 85% этих торговых площадей, и на конец октября вакантными оставались менее 9 тыс. кв. м. До конца года в ключевых ТЦ города ожидается открытие еще более тридцати новых магазинов, большая часть из которых — российские fashion-бренды, сообщили в Nikoliers.

По словам Евгении Хакбердиевой, регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group, сегмент спортивных товаров и одежды замещается как российскими, так и иностранными брендами. «Из иностранных в ТЦ "Галерея" открылись Plein Sport, 2XU и Fluide. Из российских — Sport Outlet в Outlet Village Pulkovo,— привела примеры госпожа Хакбердиева.— Несколько магазинов мультибрендового Amazing Red уже работает на бывших площадях Puma».

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе Melon Fashion Group, у этого российского производителя небольшая спортивная капсула присутствует в ассортименте трех брендов: Zarina, Befree и Sela. На следующий год запланирован запуск спортивной капсулы у Love Republic. Пока у перечисленных брендов представлена только спортивная одежда.

Недавно новая сеть спортивных товаров Desport анонсировала открытие магазинов на месте Decathlon в ТЦ «Мега-Парнас», «Охта-Молл», «Лондон Молл» и в бывшем здании Decathlon на улице Адмирала Трибуца, 3. СМИ сообщали, что сеть ведет переговоры об аренде помещений и в ТРЦ «Рио», но в компании Nikoliers, управляющей объектом, уточнили, что в данном случае речь идет не о бывших площадях французского спортивного магазина, а о другом помещении.

По информации руководителя филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергея Владимирова, по предварительным итогам 2023 года на российский рынок вышло более двадцати новых международных брендов, преимущественно из Турции. Из них только два реализуют спортивную одежду и обувь. «Это узкий сегмент,— подтверждает эксперт.— Потребители с большим вниманием относятся к покупке спортивных товаров, поэтому отдают предпочтение известным брендам». Сейчас во многих ТЦ России продолжают работать и появляются новые мультибрендовые спортивные магазины, продолжает господин Владимиров, но потребители отмечают нехватку товаров именно в данной нише.

Александра Тен