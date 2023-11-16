РЖД рассматривают возможность трудоустройства осужденных и иностранцев

РЖД на фоне дефицита кадров рассматривают возможность привлечения на работу иностранных граждан и осужденных к принудительным работам. Кроме того, из-за нехватки работников в РЖД планируют смягчить требования при приеме на работу для женщин, подростков и пенсионеров. Об этом в своем выступлении на форуме «Транспорт России» сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Шаханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Шаханова, РЖД, как и все производственные предприятия в стране, испытывают кадровый голод, особенно среди рабочих профессий, и сейчас перед компанией стоит задача не только удержать сотрудников, но и привлечь новых. Для этого рассматриваются различные варианты облегчения устройства на работу и улучшения условий работы для женщин, подростков и других социальных групп, имеющих трудности с устройством в сфере транспорта.

«Есть предложение, есть инициатива со стороны наших ветеранов, пенсионеров — вернуться на работу. Для этого нужно детально проработать условия, барьерные места в том числе медицины, какие-то гибкие графики, гибкий режим, индивидуальный трудовой договор или еще что-то. Мы над этим работаем»,— рассказал Дмитрий Шаханов.

Как заявил Дмитрий Шаханов, РЖД уже вышли на связь с ФСИН для обсуждения возможности найма приговоренных к принудительным работам. Заместитель гендиректора подчеркнул, что компания понимает все риски, связанные с такой инициативой, но считает такой вариант трудоустройства возможностью решения дефицита кадров.

«Второе, это иностранные граждане. Тоже целый ряд проблем с их привлечением, в том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли. Определили потребность конкретно в таких работниках в разрезе конкретных предприятий, начинаем заниматься этим значительно более активно, чем раньше»,— сказал господин Шаханов.

Дефицит кадров на начало третьего квартала 2023 года испытывали, согласно опросам Института Гайдара, 42% российских компаний. В частности, о нем заявили 22% предприятий пищевой промышленности, 32% — химической, 42% предприятий машиностроения. Как считают в Министерстве труда, для решения проблемы нехватки рабочих необходим экспертный центр, который мог бы оценить ситуацию, определить каналы поиска людей, подобрать программы развития и меры поддержки индивидуально для каждого предприятия. Таким центром, по прогнозам ведомства, должна стать Служба занятости после ее модернизации.

В 2024 году ОАО РЖД завершает основные работы по второму этапу расширения Восточного полигона и запускает движение. В планы по улучшению инфраструктуры входит модернизация и расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. По словам замгендира ОАО РЖД Андрея Макарова, несмотря на постоянный кадровый голод, на строительство удалось привлечь рекордные 27 тыс. человек, чего достаточно для дальнейшей реализации расширения Восточного направления.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Третий пошел».

Арсений Пушкин