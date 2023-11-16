Врио министра строительства Самарской области арестован на месяц

Октябрьский районный суд Самары по ходатайству следствия заключил под стражу до 20 декабря врио министра строительства региона Михаила Асеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Асеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Михаил Асеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Чиновника обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Михаила Асеева задержали 14 ноября в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства», руководителем которого был Михаил Асеев.

В тот же день был задержан врио первого вице-губернатора—председателя правительства Виктор Кудряшов, который незадолго до этого объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья.

Сабрина Самедова, Самара