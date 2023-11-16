«Яндекс» анонсировал умную колонку с сенсорным экраном
Компания «Яндекс» на мероприятии YaC 2023 анонсировала новую умную колонку «Станция Дуо Макс», особенностью которой стал сенсорный экран.
Устройство оснащено поворотным тачскрином, который позволяет не только просматривать контент, но и пользоваться фирменным помощником «Алиса». Ранее ассистент поддерживал только голосовые команды, но для «Станции Дуо Макс» заявлена поддержка управления с помощью прикосновений к экрану.
«Дуо Макс» получила модуль Zigbee для управления умным домом, динамики и сабвуфер для чистого и детализированного звук. Детальную информацию о новой «Станции» компания не приводит. Заявлено, что все характеристики «Станции Дуо Макс» будут раскрыты в начале предзаказов, которые стартуют 28 ноября.