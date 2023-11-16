Швыдкой: совместных культурных проектов с недружественными странами у РФ нет

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры России Михаил Швыдкой заявил, что все совместные российские проекты с недружественными странами в сфере культуры на данный момент свернуты из-за геополитических причин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«С недружественными странами на государственном уровне у нас проектов нет. Все, что связано с государственными отношениями с недружественными странами, я имею в виду прежде всего государства Евросоюза, США и Канаду,— отношения прерваны»,— рассказал господин Швыдкой в интервью ТАСС.

При этом он подчеркнул, что на индивидуальном уровне контакты с западными деятелями культуры по-прежнему сохраняются, также продолжаются гастроли и выступления российских артистов в странах Запада. «Русские артисты продолжают работать в Европе, в Америке. Одновременно европейские артисты приезжают в Россию. В кинотеатрах мы сегодня можем смотреть французское или итальянское кино»,— пояснил Михаил Швыдкой.

Александр Кислов