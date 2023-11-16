Три села Курской области обесточены после обстрела

Суджанский район Курской области обстрелян реактивными снарядами со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. В селе Мартыновка, Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение.

«Прилеты зафиксированы вблизи села Мартыновка. К счастью, пострадавших нет. Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход»,— написал господин Старовойт в Telegram. Специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения, как только «будет безопасно».

Курская область часто подвергается обстрелам. Так, 13 ноября, были зафиксированы две атаки с использованием беспилотников. Два человека пострадали. В регионе продолжает действовать средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности.

Леонид Уварчев