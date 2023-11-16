ATL Group притянуло к апартаментам

Бывшее здание «Ростелекома» на Серебристом бульваре перепрофилируют под апарт-комплекс на 90 номеров, который станет частью сети Avenue Apart. Инвестором проекта стоимостью 500 млн рублей выступит ATL Group. В Приморском районе существует высокий спрос на покупку и аренду жилья, но небольшой номерной фонд увеличит сроки окупаемости проекта, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиции в реконструкцию здания с учетом затрат на его приобретение составят 500 млн рублей, завершение работ намечено на декабрь 2024 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Инвестиции в реконструкцию здания с учетом затрат на его приобретение составят 500 млн рублей, завершение работ намечено на декабрь 2024 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ATL Group переделает под четырехзвездочный апарт-комплекс здание на Серебристом бульваре, 18/1, в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом на деловом завтраке BestBreakfast рассказал директор группы Артем Мурыгин. Объект площадью 7,4 тыс. кв. м рассчитан на 90 апартаментов для долгосрочной и среднесрочной аренды. Инвестиции в реконструкцию здания с учетом затрат на его приобретение составят 500 млн рублей, завершение работ намечено на декабрь 2024 года. Ранее этот объект находился в собственности «Ростелекома» и использовался под АТС. Оператором комплекса, который будет работать под брендом Serebro by Avenue-apart, выступит «МТЛ-Апарт» (входит в ГК «Бестъ»).

Это будет первый проект в сегменте апартаментов для ATL Group. В портфель компании входят сеть складов индивидуального хранения «Кладовочка», коворкинг Page на Ленинском проспекте, гостиничная недвижимость в Санкт-Петербурге и Ленобласти. ООО «Центринвест», которое выступает инвестором апарт-комплексов, в равных долях принадлежит Дмитрию Бельскому и Владимиру Мурыгину, следует из данных kartoteka.ru. Стоимость юнита составит от 240 тыс. рублей за квадратный метр.

Апартаменты — наиболее привлекательный вариант использования здания с точки зрения экономики, говорит Артем Мурыгин. Для профильных девелоперов проект с таким небольшим номерным фондом не представляет интерес, но является хорошим вариантом для выхода в этот сегмент нового игрока, считает управляющий партнер компании Rusland SP Андрей Бойков. Офисы в этой локации не будут пользоваться спросом, а реконструировать многоэтажное здание под торговый центр не получится, уточняет аналитик.

Объекты «Ростелекома» выставлялись на продажу по низким ценам, что дает возможность инвестору снизить порог входа в проект, отмечает гендиректор Eight Development Данил Бекиров. Однако при такой крупной нарезке лотов, как в этом проекте, сроки окупаемости инвестиций будут не столь привлекательны, как при увеличении номерного фонда до 250 номеров за счет более мелких апартаментов, полагает эксперт. За последние три года доля малогабаритных юнитов в структуре предложения апартаментов выросла с 1 до 5%, так как объекты такого формата являются более доступными для инвестора, отмечают в Nikoliers.

На фоне дефицита современного арендного жилья в сегменте эконом- и комфорт-класса проект имеет экономические перспективы, уверен партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. По его словам, в Приморском районе высокий спрос на аренду и покупку недвижимости. Но комплексу придется конкурировать за инвесторов с проектами Valo, RBI, Fizika Development и Formula City, которые расположены в более привлекательных локациях, предупреждает господин Бекиров. Кроме того, часть потенциального спроса отсекают высокие ставки по ипотеке, добавляет господин Бойков.

За девять месяцев 2023 года предложение на рынке апартаментов Петербурга выросло на 3,7 тыс. юнитов, что вдвое ниже, чем годом ранее, подсчитали в Nikoliers. Из-за нехватки подходящих зданий под апартаменты в центре города будет расти число проектов под их редевелопмент в спальных районах, что приведет к снижению их маржинальности, уверен господин Бекиров. При этом ожидания покупателей по доходности этого формата недвижимости будут расти, что может привести к снижению темпа продаж апартаментов, резюмирует эксперт.

Константин Куркин