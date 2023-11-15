Ставка повышает спрос

Темпы потребительского кредитования в Удмуртии в сентябре выросли на 25,5% по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщает Нацбанк. Это самый большой рост с 2020 года. Чаще всего кредиты берут на ремонт, покупку дорогостоящей электрики или электроники, отпуск или в качестве первоначального взноса по ипотеке. Одна из причин роста: увеличение инфляции и падение курса рубля, в результате чего дорожали товары и услуги, и население, опасаясь дальнейшего подорожания, брали кредиты, говорят эксперты. Они ожидают, что в четвертом квартале будет снижение темпов кредитования, в том числе за счет ужесточения требований ЦБ к заемщикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным Нацбанка в Удмуртии, кредитование физлиц в сентябре выросло на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый большой рост за последние два года. В ПСБ в Удмуртии также отмечают рост потребительского кредитования. «За 10 месяцев 2023 года мы нарастили объемы потребительского кредитования на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовало увеличение среднего размера кредита на 110% — до 505 тыс. руб. и общего количества заемщиков — прирост составил 120%»,— рассказала заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса Оксана Сухих.

Заместитель директора Удмуртского филиала Россельхозбанка Наталия Плаченова рассказала «Ъ-Удмуртия», что наблюдается снижение объемов потребительского кредитования. Основными причинами она назвала уменьшение платежеспособности, что важно для своевременного выполнения обязательств, и высокая кредитная нагрузка населения. В связи с повышением ключевой ставки ЦБ произошло увеличение процентных ставок по потребительскому кредитованию, что влияет на расчет платежеспособности клиента и, во многих случаях, приводит к уменьшению лимитов по одобряемым суммам, добавили в региональном Россельхозбанке.

«Наиболее востребованным остается потребительское кредитование без обеспечения. Из кредитов, предусматривающих целевое использование, в РСХБ пользуется спросом потребительский кредит на благоустройство для жителей села. Это субсидируемый кредит со льготной процентной ставкой. Сегодня люди с большей осторожностью подходят к оформлению кредитов, поэтому увеличения объемов кредитования мы не прогнозируем. Тем не менее, потребительское кредитование остается востребованным, так как у населения есть определенные потребности, и рынок под них подстраивается»,— прокомментировала госпожа Плаченова.



В финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» фиксируют, что большинство потребительских кредитов в Удмуртии берут на неотложные нужды, такие как ремонт или крупная покупка. Около 16% заемщиков берут кредит на отпуск. Почти 7% оформляют потребительский кредит для первого взноса по ипотеке. Менее 4% используют деньги на лечение или обучение.

Максимальные темпы кредитования в Удмуртии наблюдались в сентябре — показатель вырос до 25,5% за год, превысив средний показатель по стране (23,1%), говорит директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская со ссылкой на данные Центробанка. «Подобный “разогрев” рынка кредитования ЦБ не фиксировал ни в Удмуртии, ни в целом по стране с ноября 2020 года. Именно этот факт вызывает тревогу регулятора, который с начала осени провел уже два раунда ограничительных мер. Банк России объяснил необходимость ужесточения регуляторной политики слишком высокими темпами розничного кредитования, которые показал банковский сектор в этом году. Объем потребительских кредитов увеличивался почти в три раза быстрее, чем в 2022-м. Правда, уже в сентябре благодаря принятым мерам и росту ставок кредитования темпы замедлились. Полагаем, что в четвертом квартале 2023 года рынок ждет дальнейшее “торможение”»,— рассказала госпожа Андриевская.

Стремительный рост кредитования в Удмуртии начался в марте 2023 года после почти годового нисходящего тренда, отмечает Ирина Андриевская. Одна из причин — рост инфляции и падение курса рубля, в результате чего дорожали товары, и население, опасаясь дальнейшего роста цен, приобретало дорогостоящую электронику или стройматериалы, ездили в отпуск в кредит.

«В третьем квартале заемщиков не смог остановить ни рост процентов кредитования, последовавший после повышения ключевой ставки ЦБ, ни отмена ограничений к полной стоимости кредита (ПСК). Осенью кредиты стали дороже: банки в ноябре одобряют заявки на кредиты наличными по средним ставкам 20%-24%. А максимальные ставки теперь определяют сами банки, ориентируясь на конъюнктуру рынка. Их уровень может достигать 35%-40%»,— сказала эксперт. Она добавила, что на рынке также появляется еще одна проблема — растет количество заемщиков, у которых два, три и более кредитов. «Люди берут новые займы, не погасив предыдущие долги, и фактически на их погашение. А банки снижают стандарты кредитования, раздавая кредиты “налево и направо”. Это вызывает тревогу регулятора и заставляет его применять все более жесткие меры»,— добавила Ирина Андриевская.

Обвала кредитования ждать не стоит ни в текущем, ни в следующем году, считает госпожа Андриевская. «Люди продолжат брать кредиты, как это было и в кризисном 2022 года, несмотря на высокие ставки. В Удмуртии темпы ежемесячного роста снизятся, на наш взгляд, не менее, чем вдвое с 25% до 10%-12%. В сентябре Сбербанк отметил “сжатие” потребительского кредитования на 19,8% по сравнению с августом. В пресс-релизе банк сослался на ужесточение регулирования, что привело к замедлению роста портфеля. Такая же ситуация сейчас складывается и у других участников рынка»,— прокомментировала Ирина Андриевская. Она добавила, что среди причин «охлаждения» кредитного рынка — ограничение ЦБ к заемщикам с высокой долговой нагрузки. В «Выберу.ру» считают, что данные ограничения «отсекут» до четверти заемщиков.

Татьяна Колегова