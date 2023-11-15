Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Боец отправился в колонию

Спецназовца осудили за сбор денег на командировки в Ливию

В Новосибирске вступил в силу приговор бывшему бойцу армейского спецназа, участнику нескольких военных операций Евгению Нохрину, осужденному на два года колонии-поселения за мошенничество. Как указывается в материалах суда, он обещал военнослужащим помощь в отправке в служебную командировку в Ливию, а, получив по 50 тыс. руб. с каждого за услугу, деньги похитил. Жертвами аферы стали трое солдат. При назначении наказания суд учел, что Евгений Нохрин, неоднократно награжденный ведомственными медалями, признал вину и раскаялся. Ни одна из сторон обжаловать приговор не стала.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В законную силу вступил приговор Новосибирского гарнизонного военного суда в отношении бывшего спецназовца Евгения Нохрина. Как говорится в судебном решении, в июле прошлого года Евгений Нохрин, переписываясь в WhatsApp с военнослужащим одной из частей, сообщил о возможности включить того в списки убывающих в служебную командировку в Ливию, оценив свои услуги в 50 тыс. руб. Также он предложил подыскать других желающих послужить в этой африканской стране. На предложение откликнулись еще двое солдат. В общей сложности они перевели на банковский счет Евгения Нохрина 150 тыс. руб., однако их командировка в Ливию не состоялась.

Военные следователи вменили в вину Евгению Нохрину три эпизода мошенничества (ст. 159 УК РФ). Он полностью согласился с предъявленным обвинением, раскаялся и вернул обманутым солдатам деньги. Суд по делу начался в мае 2023 года. Бывшие сослуживцы обвиняемого рассказали на процессе, что он не обладал какими-либо полномочиями по включению солдат в списки убывающих в служебные командировки.

Более того, из показаний свидетелей следовало, что в 2022 году указаний о направлении военнослужащих в Ливию не поступало.

В суде прокурор просил исключить из обвинения квалифицирующий признак «с использованием служебного положения». Сам бывший спецназовец пояснил, что еще в сентябре 2021 года он был уволен из-за судимости, однако числился в списках части в связи с нахождением на лечении и оставшимися отпусками.

Отметим, что 2 и 28 июля 2021 года Евгений Нохрин получил два условных срока также за мошенничество.

Речь шла о хищении у контрактников, которым он якобы обещал содействие в направлении в служебную командировку в Сирию, 60 тыс. руб.

«Учитывая, что вменяемые Нохрину преступления совершены им в период испытательного срока, суд полагает возможным и необходимым в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений назначить наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы, поскольку иные виды наказания своей цели не достигнут»,— говорится в приговоре.

Волгоградский кадровик осужден за поборы с военных

Суд назначил обвиняемому два года колонии-поселения, признав смягчающими обстоятельствами признание вины и раскаяние в содеянном. При назначении наказания военсуд учел, что Евгений Нохрин является ветераном боевых действий, неоднократно награждался ведомственными медалями. Арестовывать экс-спецназовца не стали, к месту отбывания срока он будет добираться самостоятельно. Поскольку стороны не обжаловали приговор, он вступил в законную силу.

Константин Воронов, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...