Доллар опустился ниже 90 рублей

Доллар на Московкой бирже опустился ниже 90 руб. впервые с 27 июля. По данным на 10:31, американская валюта снижается на 0,58%, до 90,07 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Евро снизился на 0,23%, до 97,8 руб./€. Юань опустился на 0,43%, до 12,4 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Вчера, 14 ноября, доллар опустился ниже 91 руб. Этому способствовали стабилизация цен на нефть и возросшие требования к экспортерам по продаже валютной выручки. Ожидается, что доллар может упасть ниже 90 руб./$.

Подробности — в материале «Ъ» «Рубль подкрепился экспортом».

Лаура Кеффер