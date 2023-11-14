Перед началом зимы спрос на новых сотрудников возрос в Петербурге за год на 49%

Компании и предприниматели в Санкт-Петербурге стали активнее искать новых сотрудников. Спрос на них в октябре увеличился на 49% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Работодатели разместили 103 тыс. вакансий за прошлый месяц. Зафиксирован также рост предложений по наему сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. На сайте появилось почти 3000 таких вакансий (+52% к уровню 2022 года).

В последнее время в Петербурге активно ищут эйчаров и кадровых работников (+104%). Это связано с тем, что компании хотят расширить группу профессионалов по поиску и развитию новых сотрудников. Вторую и третью строчки по спросу заняли специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу, а также топ-менеджеры, +76% и +70%, соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с начала года опубликовали порядка 40 тыс. вакансий для трудоустройства работников на удаленный формат. На рынке труда такие предложения теперь составляют 10% от общего объема объявлений о наеме.

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