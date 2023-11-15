1,2 процента составил в октябре рост реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран — основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил ЦБ. Повышение реального курса зафиксировано второй раз подряд (в сентябре — плюс 0,3%) после трех месяцев снижения — в августе оно составляло 4,4%, в июле — 7,9%, в июне — 3%. По данным ЦБ, реальный курс национальной валюты к доллару в прошедшем месяце в сравнении с сентябрем вырос на 0,2%, к евро — на 1,7%. Средний номинальный курс рубля был равен 97,01 руб./$ и 102,44 руб./€. За десять месяцев средний номинальный курс составил соответственно 83,5 руб./$ и 90,29 руб./€.