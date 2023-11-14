«Спартак» погонялся за «Динамо»

В «Фонбет» Континентальной хоккейной лиге состоялся матч лидеров Западной конференции, в котором встретились московские «Динамо» и «Спартак». Несмотря на то что бело-голубые трижды вели в счете, победу в овертайме одержали красно-белые — 4:3. «Спартак» вернул себе лидерство, но по очкам у них с «Динамо» равенство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мачт между «Динамо» и «Спартаком»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мачт между «Динамо» и «Спартаком»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Матч «Спартак»—«Динамо» можно было смело назвать центральным событием не только очередного игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ, но и всей 12-й недели турнира. И это притом, что параллельно в Казани между собой спорили такие гранды, как «Ак Барс» и СКА. Но сейчас в Западной конференции лидируют отнюдь не армейцы из Санкт-Петербурга и даже не их московские одноклубники, действующие обладатели Кубка Гагарина из ЦСКА, а «Динамо» и «Спартак», которые перед нынешней встречей набрали соответственно 44 и 43 очка. Причем с этими показателями они занимали первое-второе места и в общей турнирной таблице лиги.

Обе команды уже выдали по ходу «регулярки» девятиматчевые серии побед, после завершения которых у них абсолютно не сели батарейки, и они снова стали выигрывать, доказывая, что находятся на вершине КХЛ совсем не случайно. «Спартак» с 109 голами оставался первым по результативности в текущем чемпионате, а «Динамо» — одним из топов по надежности обороны с 62 пропущенными шайбами и лидером по реализации большинства с эффективностью 31,7%.

А еще в этом матче соревновались две топовые тройки нападения лиги: спартаковская Николай Голдобин—Иван Морозов—Павел Порядин и динамовская Никита Гусев—Седрик Пакетт—Джордан Уил. Правда, в первом противостоянии сезона, в котором верх взяли бело-голубые — 6:3, они проявили себя скорее со знаком минус, а Морозов вообще пропустил ту игру почти месячной давности.

И сейчас неведущие звенья столичных клубов отличились в результативном первом периоде.

Счет открыл нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский, по-футбольному подработав шайбу ногой после паса из-за ворот Эрика О`Делла и точно метнув ее со среднего пятака. У «Спартака» же забил Максим Цыплаков, замкнувший на дальней штанге передачу Александра Бурмистрова в большинстве. Затем голкипер красно-белых Патрик Рыбар не справился с броском защитника Андрея Миронова, которому ассистировал Максим Джиошвили. Но подопечные Алексея Жамнова и на этот раз быстро отыгрались, когда Егор Филин хотел навести на пустые ворота Анселя Галимова, а динамовец Андрей Прибыльский неудачно махнул клюшкой и огорчил собственного вратаря.

Уже во второй двадцатиминутке тройка Пакетта не смогла использовать численное преимущество, однако, как только у красно-белых вышел оштрафованный хоккеист, тут же Павел Кудрявцев опять вывел бело-голубых вперед благодаря тому, что большой Джиошвили закрыл Рыбару весь обзор. Вскоре Гусев заработал второе большинство, но не вовремя сфолил Пакетт и выровнял составы, так что «Динамо» упустило хорошую возможность оторваться в счете. Зато команду Алексея Кудашова подтащил вратарь Илья Коновалов, и она сохранила минимальный перевес к третьему периоду. Хотя удивительно, как соперники ограничились лишь одной шайбой во втором отрезке матча, учитывая, что продолжали играть в открытый хоккей и создавать острые моменты.

Впрочем, гости арены «Мегаспорт» все-таки вели по делу, так как заметно перебросали хозяев после двух периодов — 26:14 по попаданиям в створ и 48:26 всего.

В заключительной двадцатиминутке «Спартак» выглядел гораздо активнее, а «Динамо» уже перестроилось на более прагматичную тактику сдерживания и ожидания ошибки со стороны противника. Морозов с партнерами были очень близки к голу в формате «пять на четыре», тем не менее бело-голубые выстояли. И в дальнейшем они надежно оборонялись, предлагая красно-белым максимально плотную борьбу, в которой вязло даже их лучшее звено. И все-таки в концовке основного времени ему удалось разыграть в чужой зоне голевую комбинацию, когда Порядин нашел на синей линии защитника Дмитрия Вишневского, и капитан не подвел.

Судьба этого огненного дерби решилась в овертайме. Цыплаков в одиночку полез на ворота и неудобным кистевым броском пустил шайбу под щитком Коновалова. «Спартак» вырвал победу в матче, в котором трижды уступал в счете,— 4:3. И теперь с 45 очками он вновь лидирует на Западе, опережая «Динамо» по дополнительным показателям.

Что касается Восточной конференции, то здесь на первое место с 42 баллами поднялся «Металлург», обыгравший на выезде минское «Динамо» — 4:1. На второй строчке по-прежнему располагается сенсационная «Лада», у которой 41 очко, но ее догнал «Авангард», одолевший в овертайме «Северсталь» — 5:4. А вот главный фаворит Востока «Ак Барс» пока только пятый с 38 очками. Казанцы дома потерпели поражение от СКА — 2:4, причем для них это уже третья неудача кряду.

Александр Ильин