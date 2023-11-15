Инвалидность в 2023 году: как оформить

Какие процедуры нужно пройти для получения инвалидности, какие документы требуются — в справке «Ъ».

Кто может оформить инвалидность

Оформить инвалидность могут как граждане РФ, так и иностранцы, проживающие в стране. Правила этой процедуры определяются постановлением правительства «О признании лица инвалидом». Получить этот статус можно при соблюдении как минимум двух из этих условий:

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);

необходимость в мероприятиях по реабилитации и абилитации.

В зависимости от заболеваний или травм человек может получить инвалидность I, II или III группы, а дети до 18 лет — статус «ребенка-инвалида».

На какой срок признают инвалидом

Категорию «ребенка-инвалида» устанавливают на один год. Она может быть выдана на два года, если у ребенка есть стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения функций организма, обусловленные заболеваниями, дефектами, необратимыми морфологическими изменениями, нарушениями функций органов и систем организма, не входящие в специальный перечень правительства. Если у человека есть заболевания из этого списка, то категория «ребенка-инвалида» может быть присвоена на 5 лет или до достижения возраста 14 или 18 лет.

Инвалидность I группы устанавливается на два года, а II и III — на один год. Бессрочно инвалидность может быть установлена в случае:

если у человека заболевание, входящее в специальный перечень правительства. В таком случае инвалидность будет установлена бессрочно при первом осмотре или спустя два года после получения первого подобного статуса;

в случае если заболевание не входит в специальный перечень правительства, но в течение четырех лет после первого признания инвалидом стало очевидно, что реабилитационные и абилитационные мероприятия не могут устранить или уменьшить степень ограничения жизнедеятельности.

Как оформить инвалидность

Решение о признании инвалидом принимается по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ). Направление на нее выдают медицинские организации. Документ может выписать как государственная, так и частная организация.

Как получить направление на МСЭ

Гражданину необходимо пройти обследование для направления на МСЭ в медицинской организации. После этого врачебная комиссия примет решение о необходимости направления на МСЭ. В случае положительного решения гражданин должен дать письменное согласие на эту процедуру. Кроме того, для получения направления понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина;

СНИЛС;

полис ОМС;

представителю также нужны собственный паспорт и доверенность.

Направление на МСЭ должно подготавливаться не более 30 дней. Процедура проходит в течение:

трех дней, если гражданин находится в стационаре после ампутации конечностей;

одного дня, если человек признан нуждающимся в паллиативной медицинской помощи.

Можно ли обжаловать отказ в направлении на МСЭ

Гражданин может обжаловать отказ в направлении на МСЭ. Сделать это можно:

в территориальном Росздравнадзоре — если учреждение, отказавшее в направлении, относится к государственной, муниципальной или частной системам здравоохранения регионального уровня;

в федеральном Росздравнадзоре — если учреждение, отказавшее в направлении, относится к системе здравоохранения федерального уровня;

в органе, осуществляющем в отношении этой медицинской организации функции учредителя, если выдавшая решение поликлиника не относится к системе здравоохранения, например ведомственная клиника МВД.

Как проходит МСЭ

Медико-социальная экспертиза может быть проведена:

в бюро МСЭ;

на дому, если гражданин не может посетить бюро лично по состоянию здоровья, что подтверждается заключением медицинской организации;

в стационаре, если гражданин находится на лечении;

заочно.

О времени, месте и форме проведения МСЭ гражданину сообщат по телефону, СМС или заказным письмом. Процедуру должны провести в течение 30 дней после регистрации направления. В срок до трех рабочих дней она проводится для граждан после ампутации конечностей или нуждающихся в паллиативной медицинской помощи.

В ходе экспертизы сотрудники бюро изучат представленные им документы о вашей болезни. В случае личного присутствия гражданина ему могут задавать вопросы о самочувствии, провести осмотр. На экспертизу могут быть приглашены представители государственных внебюджетных фондов, Роструда и специалисты соответствующих профилей. Гражданин также может пригласить собственных экспертов. Бюро МСЭ может назначить дополнительные анализы и обследования при необходимости. Кроме того, на МСЭ составляется индивидуальная программа реабилитации или абилитации.

Заключение комиссии выдается в тот же день, если гражданин проходит МСЭ лично. Если процедура проводится заочно, то решение направят в течение трех рабочих дней по почте или в личный кабинет на портале «Госуслуг».

В каких случаях нельзя пройти МСЭ заочно

Медико-социальная экспертиза не может пройти без присутствия гражданина или его представителя если:

человек находится в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме;

невозможно убедиться в полноте и достоверности сведений, представленных в документах;

найдены несоответствия между данными исследований и заключениями специалистов о степени выраженности стойких нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами;

нужно дополнительное обследование с применением специального диагностического оборудования, специальных медико-социальных экспертных методик и технологий;

нужно внести изменения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации (за исключением необходимости скорректировать персональные данные или устранить технические ошибки).

В каких еще случаях проводится МСЭ

Медико-социальная экспертиза также проводится, если нужно:

получить дубликат справки, подтверждающей инвалидность или степень утраты трудоспособности;

получить новый документ, подтверждающий инвалидность при смене персональных данных;

определить причину смерти пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф, ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

определить причину смерти инвалида.

В подобных случаях получать направление на МСЭ не нужно. Гражданин может сразу обратиться в бюро МСЭ по месту жительства лично или через портал «Госуслуг».

Можно ли обжаловать решение бюро МСЭ

В случае отказа в признании инвалидности гражданин получит выписку с результатами проведения МСЭ. Обжаловать решение комиссии можно в течение месяца с его вынесения. Необходимо обратиться в учреждение, проводившее МСЭ, или в главное региональное бюро. Его решение можно обжаловать в федеральном бюро. Подать заявление можно в бумажном виде или с помощью портала «Госуслуг». Повторную медико-социальную экспертизу должны провести в течение 30 дней с момента принятия заявления.