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Коммерсантъ FM
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Шереметьево установил радиолокационный комплекс для подавления БПЛА

Аэропорт Шереметьево установил радиолокационно-оптический комплекс ЕНОТ-СД для обнаружения, верификации и последующего подавления БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы аэропорта об обеспечении комплексной безопасности.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как передает агентство, ЕНОТ-СД будет работать с применением ПО «Лаборатории Касперского» с искусственным интеллектом. Система сможет отличать БПЛА от других объектов в небе, поэтому воздействие средств подавления на воздушные суда исключено, отмечается в материалах аэропорта. Утверждается, что ЕНОТ-СД способен выявлять беспилотники, в том числе летящие в режиме радиомолчания. Воздействия на функционирование наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи аэропорта оказано не будет, заверили в Шереметьево.

С начала мая 2023 года Москву и Московскую область начали атаковать беспилотники. Во время атак закрывают столичные аэропорты — один или сразу несколько. В последний раз массово задерживали рейсы в московских аэропортах утром 14 октября. Об атаках БПЛА на Москву и Подмосковье в этот день Минобороны не сообщало.

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