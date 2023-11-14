«Перевернутая Дженни» продана с аукциона за рекордные $2 млн

Редкая почтовая марка, известная как «Перевернутая Дженни», продана на аукционе за $2 млн с учетом премии приобретателя, установив тем самым рекорд по цене продажи для одной американской марки. Аукционная цена, то есть без учета сбора, составила $1,7 млн. Как сообщает издание ARTnews, аукцион проводил аукционный дом Роберта А. Сигела, специализирующийся на продажах марок и редкостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Carlo Allegri / Reuters Фото: Bureau of Engraving and Printing Следующая фотография 1 / 2 Фото: Carlo Allegri / Reuters Фото: Bureau of Engraving and Printing

Проданный экземпляр является одной из примерно 100 марок, выпущенных в 1918 году почтовым ведомством США специально по случаю открытия регулярных почтовых авиарейсов между Вашингтоном, Филадельфией и Нью-Йорком. Из-за спешки с изготовлением марок в типографии один лист, на котором размещается 100 марок, был отпечатан с ошибкой: изображение самолета Curtiss JN-4 на них оказалось перевернутым. Эта партия бракованных марок считается самой известной в истории филателии в США, и продажа «Перевернутых Дженни» является событием у коллекционеров.

Как заявил глава аукционного дома Скотт Трепел, проданная в этот раз марка «является лучшим экземпляром из тех 100 марок с листа». По его словам, они отследили и проверили все остальные марки этой партии и уверены, что все остальные экземпляры «не могут сравниться с этим», поэтому цена $2 млн вполне отражает качество. До этой рекордной продажи аукционный дом Роберта А. Сигела уже имел дело с «Перевернутыми Дженни»: через него прошли в общей сложности 66 марок этой партии. В том числе в 2005 году был продан блок из четырех таких марок за $2,7 млн, а в 2018 году — отдельная марка за $1,35 млн.

Алена Миклашевская