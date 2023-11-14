Цифровой детокс в научных целях

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о результатах эксперимента, проведенном в Университете Дарема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Социальные сети не вызывают привыкания. К таким выводам пришли авторы исследования «Цифровая детоксикация» из английского Университета Дарема. Британские ученые рассказали о своей работе в научном журнале PLOS One.

Как воздержание от соцсетей влияет на эмоциональное состояние людей и можно ли при этом указать на признаки зависимости, психологи Никлас Ихссен и Майкл Уодсли выясняли с помощью полусотни студентов-добровольцев. Последних попросили отказаться от социальных сетей на одну неделю, при этом жесткого запрета авторы исследования не вводили. Ограничение доступа к сервисам было оставлено на совесть участников.

За время теста испытуемые отмечали количество времени, которое они провели в различных приложениях и одновременно с этим свои эмоции. Также добровольцы выполняли лабораторные задания, аналогичные тем, которые используются в некоторых исследованиях зависимостей. Например, организаторы эксперимента предлагали участникам приближать иконки социальных сетей на дисплее или избегать их.

Для этого необходимо было нажимать на кнопки, как в видеоиграх, чтобы персонаж на экране перемещался. В другом случае получить доступ к соцсетям можно было так же быстро, как спешно человек нажимал пробел на клавиатуре.

Спустя неделю в первом задании ученые отметили, что испытуемые не проявили как большей, так и меньшей тяги к сервисам. Скорость нажатия клавиатуры со временем также не показала заметных перемен.

Другими словами, говорить о привыкании либо зависимости от социальных сетей, а также о патологической природе некорректно. Для этого утверждения как минимум слабо были выражены абстинентный синдром и/или компульсивное поведение.

Между тем большинство испытуемых значительно сократили время использования соцсетей за прошедшую неделю. В среднем этот показатель снизился почти с 3,5 часов до 35 минут в день. В течение последующих четырех дней после детоксикации это значение снова выросло, но оставалось примерно на целый час меньше, чем в начале эксперимента.