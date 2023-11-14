Vivo представила флагманские смартфоны X100 и X100 Pro

Компания Vivo представила новые смартфоны — модели X100 и X100 Pro, которые стали флагманскими устройствами 2023 года. На рынок модели выйдут в черном, белом, синем и оранжевом корпусах. Vivo X100 и Vivo X100 Pro с операционной системой Android 14 и фирменной оболочкой OriginOS 4. В Китае стоимость смартфонов начинается от $550.

Обе новинки построены на базе чипа MediaTek Dimensity 9300 в сочетании с 12 или 16 Гб оперативной и 256, 512 Гб или 1 Тб встроенной памяти. Смартфоны получили 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2800х1260 точек с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой HDR10+. Корпус имеет пылевлагозащиту по стандарту IP68.

Основные отличия между моделями заключаются в камерах. Vivo X100 имеет 50 Мп основной модуль Sony в сочетании с 50 Мп широкоугольным и 64 Мп телеобъективом, а у версии Pro основной модуль Sony на 50 Мп, широкоугольный и телеобъективы на 50 Мп, которые сочетаются с новым процессором Vivo V3 для обработки изображения. Также смартфоны отличаются аккумулятором — базовая модель получила батарею 5000 мА•ч с поддержкой 120 Вт проводной зарядки, а Vivo X100 Pro оснащен аккумулятором 5400 мА•ч со 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядкой.

Максим Вершинин