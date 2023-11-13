Антон Евсеев добивается разрешения на застройку земли у водохранилища в Воронеже

В Воронеже проходят общественные обсуждения проекта решения о предоставлении местному ООО «Трейдмаркет» девелопера Антона Евсеева разрешения на использование под малоэтажную жилую застройку участка площадью 34,3 тыс. кв. м на улице Дарвина,1л. Информация об этом появилась на сайте «Активный электронный гражданин», документы подготовлены мэрией. Итоги обсуждений будут подведены 17 ноября.

Нынешний вид разрешенного использования земли — для проектирования и строительства водно-спортивной базы. Участок расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно генплану Воронежа на 2021–2041 годы, он относится к курортной зоне. На нем находятся здание площадью 360,7 кв. м и три сооружения общей площадью 5,1 тыс. кв. м. Все постройки и сама земля принадлежат «Трейдмаркету».

Согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость участка составляет 156,8 млн руб.

На соседнем участке, на улице Дарвина,1э, расположен комплекс The Voda, который управляется ООО «Ресторан вода» и ООО «Бар вода». Согласно Rusprofile.ru, в сентябре прошлого года обе компании перешли под контроль господина Евсеева.

Антон Евсеев — бизнесмен и девелопер, сын экс-депутата облдумы и председателя совета директоров ГК «Агротех-гарант» Александра Евсеева. По данным Rusprofile.ru, Антон Евсеев владеет долями в 27 действующих компаниях. Среди них — ООО, входящие в ГК «Агротех-гарант», ООО «Этажи-Воронеж» (риелторское агентство), ООО СЗ «АИВ», ООО «Жилой комплекс Шуберский», ООО «Брассери» (ресторанный бизнес), ООО «ПИК» (деятельность управляющих компаний) и другие. Выручка всех компаний, которыми частично владеет господин Евсеев, в 2022 году составила 11 млрд руб., совокупная чистая прибыль — 2 млрд руб.

О том, как Антон Евсеев выкупил с торгов 1,1 га на улице Ворошилова в Воронеже для строительства жилого массива, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте