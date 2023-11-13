В Севастополе похоронили двух погибших в спецоперации военнослужащих

В Севастополе прошла церемония прощания с гвардии подполковником Яном Сухановым и гвардии рядовым Артемом Клягиным. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске. В 2002-м году с отличием окончил Дальневосточное высшее командное училище. Получил назначение в Севастополь, где прослужил всю жизнь, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба-заместителя командира 810 отдельной бригады морской пехоты.

Он служил в десантно-штурмовых подразделениях и в разведке. Был в «горячих» точках, в том числе в командировках на территории Сирии. В СВО он участвовал с 24 февраля 2022 года. Получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали у него заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями.

Артем Клягин родился в Фурмановке Бахчисарайского района. Учился в Бахчисарайском колледже строительства и транспорта. В июле 2022 года мужчина по контракту отправился в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. Он погиб под поселком Безыменное Херсонской области.

Татьяна Ручкина

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