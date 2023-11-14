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Запрет определенных действий отразится на сроке

Адвокаты Андрея Смышляева подадут кассационную жалобу на приговор

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии смягчила приговор предпринимателю Андрею Смышляеву, осужденному за мошенничество в особо крупном размере. Суд решил зачесть господину Смышляеву в срок отбытия наказания период применения меры пресечения в виде запрета определенных действий. Гособвинение требовало усилить наказание бизнесмену, учитывая, что тот долгое время скрывался за пределами страны, не возместил ущерб и не признал вину. Андрей Смышляев просил вернуть дело прокурору. Адвокаты предпринимателя намерены подать кассационную жалобу.

Андрей Смышляев просил суд вернуть дело прокурору

Андрей Смышляев просил суд вернуть дело прокурору

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Андрей Смышляев просил суд вернуть дело прокурору

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии под председательством Рифата Кадырова рассмотрела апелляционные жалобы на приговор 51-летнего экс-владельца сети шинных центров «Таганка» Андрея Смышляева. В июле Октябрьский райсуд Уфы признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. руб.

Суд первой инстанции установил, что Андрей Смышляев в 2014 году приобрел ООО «Русшина-Тюмень», у которого были заключенные договоры дистрибуции и поставки шинной продукции с «Нокиан шиной», а также складские помещения и точки розничных продаж. Следом предприниматель заключил договоры поставки автомобильных покрышек, а для создания видимости гарантии исполнения своих обязательств перед поставщиком использовал поддельные договоры поручительства от подконтрольных ему компаний «Трек» и «Теско». В 2014-2015 годах «Нокиан шина» поставила более 1 млн штук шин общей стоимостью около 3 млрд руб., но из этой суммы было оплачено только 1,9 млрд руб. Часть поставленной продукции на сумму 1,1 млрд руб., как установил суд, похитили. В 2016 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о взыскании с «Русшины-Тюмень» 1,1 млрд руб. в пользу «Нокиан шины», после чего компанию признали банкротом.

В 2019 году Андрея Смышляева задержали на вилле на берегу озера Комо в Италии по запросу об экстрадиции, а в 2020 году апелляционный суд Милана удовлетворил иск Генпрокуратуры о выдаче бизнесмена России.

В начале судебного заседания судья зачитал апелляционные жалобы и возражения на жалобы. Так, адвокат осужденного Гульшат Камалтдинова посчитала приговор «незаконным», просила отменить его и вернуть дело прокурору. По ее словам, следствие и суд, в частности, не подтвердили поставку шин на сумму 1,1 млрд руб. Гособвинение, в свою очередь, просило зачесть осужденному в срок отбытия наказания период применения меры пресечения в виде запрета определенных действий с 15 марта до 11 июля 2022 года из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы в колонии общего режима. Представитель потерпевшей стороны Павел Репринцев предложил приговор оставить без изменений.

Выступая в прениях, представитель гособвинения назвала взысканный с Андрея Смышляева штраф в 950 тыс. руб. «чрезмерно мягким и несправедливым». Так, напомнила она суду, предприниматель долгое время скрывался от следствия за пределами страны, не возместил причиненный ущерб и вину не признал. «В связи с чем предлагается отменить приговор путем усиления Смышляеву дополнительного наказания в виде штрафа и назначения дополнительного наказания в виде ограничения свобод»,— сказала представитель гособвинения, отметив, что причин для возврата дела прокурору нет.

По мнению второго адвоката осужденного — Максима Алябина, уголовное дело в отношении его подзащитного расследовалось «поверхностно», а суд первой инстанции, по его словам, так и не дал оценку «недостаткам» расследования. В частности, не были установлены количество шин, которые получила «Русшина-Тюмень» и из-за этого — размер ущерба.

Адвокат также назвал «надуманным» и противоречащим материалам уголовного дела вывод суда о том, что его подзащитный только в ходе судебного процесса заявил о якобы сфальсифицированной подписи на одном из актов сверок.

Он также напомнил, что в арбитражном суде Башкирии оспариваются поставки шин в адрес «Русшина-Тюмень», которые вменили Андрею Смышляеву, как похищенные. «И позиция «Русшина-Тюмень» там основана на законе, а не сфальсифицированных актах сверки. Таким образом, точка в арбитражных процессах еще не поставлена»,— отметил адвокат.

Андрей Смышляев согласился с позицией защитников и предложил вернуть дело прокурору.

Судебная коллегия, пробыв в совещательной комнате около получаса, решила частично удовлетворить представление прокуратуры, зачтя осужденному в срок отбытия наказания период применения меры пресечения в виде запрета определенных действий. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Максим Алябин заявил «Ъ-Уфа» о намерении подать кассационную жалобу.

Венера Хисамова

  • Коммерсантъ (Уфа) №211 от 14.11.2023, стр. 8

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