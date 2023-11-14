Заявление поставили на повтор

Арбитражный суд Башкирии повторно рассмотрит заявление о привлечении к субсидиарной ответственности десяти контролирующих лиц банка «Уральский капитал» (Уралкапиталбанк), признанного банкротом. Две предыдущие инстанции нашли основания для привлечения к ответственности только экс-совладельца Башкирского птицеводческого комплекса и соучредителя банка Дамира Камилова. Кассация, отменяя эти судебные акты, пришла к выводу, что спорные решения не могли приниматься без одобрения кредитного комитета и органов управления банка, членами которых являлись остальные ответчики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражному суду Башкирии поручено вновь изучить обстоятельства банкротства Уралкапиталбанка

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Арбитражному суду Башкирии поручено вновь изучить обстоятельства банкротства Уралкапиталбанка

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа направил на новое рассмотрение заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам уфимского Уралкапиталбанка учредителей Дамира Камилова (ему принадлежал 91% в уставном капитале) и Виталия Полякова (8,8%), экс-председателя совета директоров Леонида Гафарова, экс-председателя правления Эдуарда Асадуллина, бывших членов совета директоров Урала Хусаинова, Рустама Шуварова, а также Эльвира Хантимерова, Марата Халиуллина, Максима Путенихина, Альфиру Беленкову, которые состояли в правлении банка. Заявление в 2019 году направило в суд Агентство по страхованию вкладов (АСВ, ведет конкурсное производство в банке). Обязательства «Уралкапиталбанка» перед кредиторами на тот момент оценивались в 5,5 млрд руб.

Уралкапиталбанк был признан банкротом в 2018 году. Отзывая лицензию, Центробанк указал, что банк вел рискованную бизнес-модель, кредитуя в основном бизнес владельца и аффилированных с ним структур.

В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил заявление АСВ, установив основания для привлечения к ответственности лишь Дамира Камилова. Кредиторы, связанные с Башкирским птицеводческим комплексом имени Гафури (БПК; совладельцем был Дамир Камилов), не вернули банку 1,92 млрд руб., а с «Ишсталью», аффилированной с господином Камиловым, — 2,45 млрд руб., отмечалось в определении. Определение суммы взыскания с предпринимателя было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

В привлечении к ответственности остальных ответчиков было отказано, так как АСВ не удалось доказать, что они получали какую-либо выгоду от одобрения подозрительных сделок банка.

В августе текущего года апелляция оставила решение суда в силе.

В кассационной жалобе господин Камилов просил судебные акты отменить, указывая, что вывод о подконтрольности ему группы компаний «Ишсталь» не подтвержден.

АСВ настаивало на возврате заявления в суд первой инстанции: в 2016-2017 годах произошло резкое ухудшение состояния банка, размер недостаточности стоимости имущества составил 2,5 млрд руб., отметил представитель конкурсного управляющего. Причиной стали действия контролирующих лиц, которые выдавали технические кредиты, приобрели недвижимость по завышенной цене и не предупредили банкротство кредитной организации.

Направляя дело на новое рассмотрение, кассация нашла противоречия в выводах судов, которые сочли, что кредиты БПК и «Ишстали» выдавались на обычных условиях, и были израсходованы заемщиками на ведение хозяйственной деятельности. Из судебных актов непонятно, почему кредитование велось вопреки интересам Уралкапиталбанка и его кредиторов к выгоде исключительно Дамира Камилова и каким образом это привело к банкротству банка, говорится в постановлении кассации.

Предыдущие инстанции ограничились установлением статуса контролирующего должника лица в отношении господина Камилова, но не исследовали, в частности, наличие причинно-следственной связи между действиями ответчиков и банкротством банка, заключил суд.

Кассация отметила, что выдача кредитов БПК и «Ишстали» не могла состояться без одобрения кредитного комитета и органов правления банка, членами которых являлись ответчики. Мотивы частичного удовлетворения требований АСВ нижестоящие суды надлежащим образом не обосновали, указано в постановлении кассации.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин отмечает, что шансы привлечь всех контролирующих лиц к ответственности зависят от убедительности доводов АСВ. «Ни выдача кредитов компаниям, подконтрольным Дамиру Камилову, ни отсутствие их погашения не являются причинами банкротства банка. Тем более не ясно, почему Камилов привлечен за это к ответственности, а иные члены правления банка, одобрявшие выдачу этих же кредитов, нет»,— недоумевает эксперт.

«Теперь АСВ предстоит доказать, что действия не только камилова, но и всех ответчиков выходили за пределы обычного делового риска и были направлены на нарушение прав и законных интересов кредиторов»,— отметил управляющий партнер экспертной компании «Лаборатория права» Илья Познанский.

Управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «РИ-консалтинг» Елена Гладышева считает, что кассация верно установила противоречия фактическим обстоятельствам дела: «Презумпция доведения до банкротства была применена только в отношении одного участника, а остальные, несмотря на аналогичные действия, были освобождены от ответственности». Согласно указанию Верховного суда РФ, надлежит исследовать вопрос соблюдения при заключении сделок корпоративных норм и правил, действующих в банке, нормативных актов, а также оценивать условия сделок на предмет их убыточности, чего не было сделано, отмечает юрист. «Вероятно, при новом рассмотрении нижестоящие суды более подробно рассмотрят решения, принятые контролирующими должника лицами, оценив роль каждого из привлекаемых лиц, а также градируя их степень ответственности»,— полагает госпожа Гладышева.

Влада Шипилова