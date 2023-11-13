В Грузии арестованы двое фигурантов дела о хищении €333 тыс. у Procter & Gamble

Прокуратура Грузии арестовала и предъявила обвинение в особо крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов двум лицам, подозреваемым в обмане американской компании Procter & Gamble. В частности, по утверждению следователей, лица, имена, которых не называются, написали P&G письмо якобы от имени дочернего предприятия и добились перевода на фиктивный счет €333 132.

Затем, по данным прокуратуры, злоумышленники несколькими траншами перевели всю сумму резидентам во Франции, где по факту мошенничества также возбуждено уголовное дело. Надзорный орган отмечает, что кроме двух физических лиц аналогичные обвинения выдвинуты против одного юридического лица.

Задержанным грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. А юридическому лицу — ликвидация либо крупный штраф. Тбилисский суд избрал арест в качестве меры пресечения подозреваемым. О том, удалось ли найти и вернуть перечисленную во Францию сумму, в заявлении прокуратуры не говорится.

Георгий Двали, Тбилиси